    Kolesarstvo

    Pogačarja je bilo zaradi bolezni strah, a noge se dobro vrtijo

    Tadej Pogačar se je na veliki nagradi Montreala odpovedal zmagi. To je prepustil ekipnemu kolegu Brandonu McNultyju.
    Tadej Pogačar je odpeljal svojo zadnjo dirko kot aktualni svetovni prvak sezone 2024/25. 28. septembra bo v Kigaliju poskušal vnovič premagati vse konkurente, tako pa bi mavrično majico nosil še eno leto. FOTO: Mathieu Belanger/AFP
    Galerija
    Tadej Pogačar je odpeljal svojo zadnjo dirko kot aktualni svetovni prvak sezone 2024/25. 28. septembra bo v Kigaliju poskušal vnovič premagati vse konkurente, tako pa bi mavrično majico nosil še eno leto. FOTO: Mathieu Belanger/AFP
    Matic Rupnik
    15. 9. 2025 | 13:00
    15. 9. 2025 | 13:49
    6:12
    A+A-

    Brandon McNulty je postal zmagovalec druge kanadske enodnevne dirke v Montrealu. Na zahtevni trasi, kjer je celoten dan ritem narekovala ekipa UAE Emirates, je izkoristil darilo najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, ki je videl, kako močan je Američan, zato mu je prepustil prestižno zmago. Tako se Slovenec na svetovno prvenstvo v Ruandi podaja brez zmage na pripravljalnih dirkah, a nič ne de, videli smo, da je njegova forma še vedno odlična.

    image_alt
    Pogačar 85. zmago ekipe UAE prepustil McNultyju

    Ameriški kolesar je v karieri zbral 19 zmag, izstopata pa skupni uspeh na dirki po Poljski ter etapni zmagi na dirkah po Španiji in Italiji. Zdaj je bil na nivoju svetovne serije prvič najboljši tudi na enodnevni klasiki, kamor se je sicer odpravil kot pomočnik Tadeju Pogačarju. Kdo ve, morda je Slovenec odvozil svojo zadnjo dirko v dresu svetovnega prvaka, saj bo pred cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Ruandi nastopil le še na vožnji na čas, kjer pa bo prav tako naskakoval zlato medaljo.

    Tadej Pogačar je bil v cilju vesel za ekipnega kolega in prijatelja Brandona McNultyja. FOTO: Mathieu Belanger/AFP
    Tadej Pogačar je bil v cilju vesel za ekipnega kolega in prijatelja Brandona McNultyja. FOTO: Mathieu Belanger/AFP

    Prav zato si je verjetno v Montrealu še toliko bolj želel zmage, že od prvih kilometrov, ko je na čelo prišel njegov ekipni kolega Nils Politt, pa je bilo jasno, da svetovni prvak tokrat ničesar ne bo prepustil slučaju. A na presenečnje vseh je prvi iz ekipe Emiratov napad sprožil Brandon McNulty, ki se je od glavnine oddaljil 37 kilometrov pred ciljem. Pogačar ni čakal dolgo, napadel je le dva kilometra kasneje in se hitro prebil do Američana.

    Kasneje se ga je tudi znebil, a ko je bilo jasno, da jima na dirki ne bo mogel konkurirati prav nihče, je Slovenec počakal klubskega kolega ter do cilja vozil z njim. Na koncu nismo videli šprinta za zmago, svetovni prvak je to brez oporekanja prepustil klubskemu kolegu in tako poskrbel za veliko dobre volje med ameriškimi navijači.

    Na lanski dirki po Španiji je Brandon McNulty en dan nosil majico vodilnega. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Na lanski dirki po Španiji je Brandon McNulty en dan nosil majico vodilnega. FOTO: Miguel Riopa/AFP

    »Videl sem, da je McNulty močan, celotna ekipa je bila danes res močna. V zaključku smo hitro zmanjšali glavnino, ker smo v narekovali odličen ritem. Brandonu sem rekel, da naj napade, če si tega želi. Ujel sem ga na vrhu vzpona in poskusila sva skupaj. Ko sem sam napadel, me je kmalu ujel in hitro je bilo jasno, kdo bo zmagal,« je po koncu dirke povedal Tadej Pogačar.

    Kot eden redkih premagal Pogačarja, a ostal brez svetovnega prvenstva

    Izgleda pa, da McNutly ni v ekipi, ki bo na svetovnem prvenstvu v Ruandi zastopala barve ameriške reprezentance. Tam naj bi kapetanski trak nosil Quin Simmons, ob njem pa v šesterici izstopata še Kevin Vermaerke in Magnus Sheffield. Brez dvoma bi bil lahko zmagovalec klasike v Montrealu prvo ime zasedbe, a odgovorni ga niso vključili v ekipo. Prav tako manjka četrtouvrščeni z nedeljske dirke Neilson Powless, ki je specialist prav za enodnevne dirke, a iz nekega razloga v ameriški ekipi zanj ni bilo prostora.

    »Ko z ekipnim kolegom končaš na prvih dveh mestih ter ko je on svetovni prvak in najboljši na svetu, gre za nekaj posebnega. To je eden najbolj nepozabnih dni v moji dosedanji karieri. Na vzponu sva napadla, nato pa je spredaj bila skupina štirih.Tadej je potem napadel, ampak sem ostal blizu in me je pokačal. Bil je tako prijazen, da mi je prepustil zmago. Resnično sem mu hvaležen, bil je super zabaven dan,« je bil v cilju dobre volje McNulty.

    UAE Emirates je na VN Montreala osvojila že svojo 85. zmago v eni sezoni, s katero so izenačili rekord Columbie-HTC, ki je leta 2009 dominirala po zaslugi izjemnih Marka Cavendisha, Andreja Greipla in Edvalda Boassna Hagna. Letošnje kolesarske sezone še ni konec, zato gre pričakovati, da bodo Emirati v nadaljevanju še nekajkrat slavili in tako postavili poseben mejnik

    »Za ekipo je bila to zelo uspešna sezona, veliko fantov dobiva priložnosti, veliko fantov zmaguje. Izkoriščajo svoje priložnosti in kažejo, kako trdo delajo, skoraj vsi v ekipi imajo zmago. To je velika stvar in res smo ponosni,« je rekord ekipe komentiral Pogačar, ki je seveda najtrofejnejši kolesar zasedbe, letos je zbral 16 zmag. Isaac del Toro je vknjižil 13 zmag, Joao Almeida jih je zbral 11, Juan Ayuso pa devet.

    image_alt
    Znana osmerica, ki bo pomagala Tadeju Pogačarju, manjka ključni člen

    Pogačarjeve noge v Quebecu niso bile prave

    Slovenski šampion bo naslednjič v akciji že prihodnji vikend, ko bo v nedeljo na svetovnem prvenstvu nastopil v vožnji na čas. Tudi tam bo med prvimi favoriti, veselje mu lahko še najlažje prepreči branilec zmage Remco Evenepoel. Zatem Pogačarja čaka nekaj dni premora, ko bo lahko dodobra spoznal traso v okolici Kigalija, saj ga zadnjo nedeljo v mesecu čaka še cestna dirka, kjer bo branil naslov svetovnega prvaka. Tam bo moči združil z močno slovensko reprezentanco, v kateri bo tudi Primož Roglič.

    Ekipa UAE Emirates je v Kanadi taktično delovala bolje kot na Vuelti. FOTO: Mathieu Belanger/AFP
    Ekipa UAE Emirates je v Kanadi taktično delovala bolje kot na Vuelti. FOTO: Mathieu Belanger/AFP

    »Preden sem prišel v Kanado, me je malo skrbelo, da moja forma ni bila odlična, saj sem bil ves teden pred prihodom bolan. Treningov nisem mogel opraviti tako, kot sem si zaželel. V Quebecu moje noge niso bile najboljše, ampak sem tam dobro tekmoval in našel nekaj ritma. Na treningih in v Quebecu sem si povrnil motivacijo in samozavest, danes pa je bil še en res dober dan. Ko se ozrem nazaj, sem vesel, da sem šel v Kanado,« pravi Slovenec, ki ima do enega glavnih ciljev sezone še slaba dva tedna časa, da se optimalno pripravi.

