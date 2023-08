Pogačar vseskozi sanja o mavrični majici

Tadej Pogačar je prvo ime v slovenski reprezentanci za jutrišnjo cestno dirko, pri poti na Škotsko pa je imel nekaj težav, zato je v Glasgow prispel šele v petek pozno zvečer in je zamudil ogled proge. »Sicer je lepo videti progo že prej, a ne gre vedno vse tako, kot mora. Zdaj sem tukaj in to bom poskusil kar najbolje izkoristiti. Fantje so videli progo in bodo to znanje prenesli do mene in jutri na dirko,« je za kolesarsko zvezo povedal kolesar št. 1 na svetovni lestvici.

Nekaj časa se je ugibalo, če bo Pogačar dirkal na svetovnem prvenstvu, a je v začetku tega tedna ovrgel vse dvome. Pravi, da je pri sebi vedel že prej, da bo nastopil: »Dileme ni bilo. Hitro po Touru sem se odločil, pravzaprav sem že med Tourom nekako vedel, da bom dirkal tudi na svetovnem prvenstvu. Mislim, da sem kar dobro pripravljen. Noge se lahko vrtijo po Touru, pomembna pa je pripravljenost v glavi ter kako vse skupaj kompenziraš po tritedenski dirki. Imel sem nekaj dobrih treningov, poskusil čim bolj uživati na kolesu. Upam, da se bo to pokazalo tudi jutri.«

Jutri nas čaka loterija

Pogačar je potrdil, da se tudi poškodba zapestja dobro celi in da ga skorajda že ne ovira več, se je pa ozrl še na jutrišnjo dirko, na kateri sodi v ožji krog favoritov. Sam pravi, da bo dirka zelo nepredvidljiva in da kaj lahko tudi kdo preseneti: »Jutri bo kar loterija. Tukaj ni izrazitih favoritov, saj je tu precej kolesarjev, ki imajo sposobnosti za zmago. Zelo zahtevno bo nadzorovati dirko. Na koncu lahko kdo tudi preseneti.«

Najboljša uvrstitev Tadeja Pogačarja na SP ostaja 18. mesto iz Yorkshira 2019. Letos bi jo zagotovo lahko izboljšal. FOTO: KZS

Pri najboljših kolesarjih sveta vedno obstaja vprašanje, če bodo uspeli klubske obveznosti in želje delodajalcev uskladiti z reprezentančnim programom. Tadej Pogačar ima vendarle takšen status v ekipi UAE Emirates, da lahko dirka, kjer koli želi. In zanj reprezentanca nikoli ni pod vprašajem. »Vseskozi že hrepenim po mavrični majici, vendar je na tej preizkušnji zelo težko slaviti. Na ta dan moraš biti najboljši na svetu. Vsako leto se bom vračal, da izpolnim svoje sanje,« je odločen Pogačar.

Morda jih bo izpolnil že jutri (štart ob 10:40, cilj okrog 16:45), vsekakor pa bo dirka zelo napeta.