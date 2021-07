Pogačar zavzel vrh, Roglič in Slovenija tretja, Mohoričev skok

Posamezniki:



1. Pogačar (Slo, UAE) 4088

2. Van Aert (Bel, Jumbo-Visma) 3881

3. Roglič (Slo, Jumbo-Visma) 3311

4. Van der Poel (Niz, Alpecin-Fenix) 2686

5. Carapaz (Ekv, Ineos Grenadiers) 2584

...

62. Mohorič (Slo, Bahrain Victorious) 739

103. Mezgec (Slo, Team BikeExchange) 428

155. Polanc (Slo, UAE Team Emirates) 303

351. Tratnik (Slo, Bahrain Victorious) 146

Primož Roglič je bil osmoljenec Toura. FOTO: Tim De Waele/ Reuters

Ekipe:



1. Ineos Grenadiers (VB) 10151

2. Deceuninck Quick-Step (Bel) 8611

3. UAE Team Emirates (ZAE) 7600

4. Jumbo-Visma (Niz) 7516

5. Bora - Hansgrohe (Nem) 6123



Države:



1. Belgija 11650

2. Francija 10200

3. Slovenija 9193

4. Velika Britanija 8380

5. Italija 8162

Matej Mohorič je dobil dve etapi na Touru. FOTO: Benoit Tessier/ Reuters

Dva dni po koncu dirke po Franciji je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) objavila novo jakostno lestvico. Zmagovalec Touraje ubranil 1000 točk in na vrhu zamenjal rojaka. Med slovenska šampiona se je vrinil BelgijecVelik skok, kar za 31 mest, je uspel, ki je dobil dve etapi na Touru in je zdaj 62. Pogačar ni prvič na vrhu, bil je tudi po lanski zmagi v Franciji, a je tam zdržal le dva tedna, nakar je zagospodaril Roglič.je 103.,155.Med državami je Slovenija izgubila eno mesto. Najboljša ostaja Belgija, druga je Francija in tretja Slovenija pred Veliko Britanijo. Med ekipami je prvi Ineos Grenadiers, drugi Deceuninck Quick Step, na tretjem mestu je Pogačarjev UAE Team Emirates prehitel Rogličevo Jumbo-Vismo. Mohoričev Bahrain Victorious je šesti.Roglič je bil z izjemo dveh tednov lani vodilni na lestvici skoraj neprekinjeno vse od 15. septembra 2019.