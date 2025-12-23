Pogačar že decembra podira rekorde

Ekipa UAE Emirates je za zimske priprave izbrala prijetno topli španski Benidorm, kjer se v zaledju skrivajo številni vzponi, ki imajo med kolesarji poseben status. Vsaka vožnja Tadeja Pogačarja je zato pospremljena z zanimanjem, njegovi podatki na športnem omrežju Strava pa osupljivi.

Na 226 km dolgi vožnji z ekipnimi kolegi, ki je trajala dobrih šest ur, vmes pa so nabrali 4300 višinskih metrov, se je povzpel tudi na Coll de Rates. Gre za enega od vzponov, ki jih kolesarji uporabljajo za test pripravljenosti, rekord je že prej držal prav Pogačar, letos je svojo rekordno znamko 12:21 popravil za kar 24 sekund.

FOTO: Tadej Pogačar/Strava

Isti dan je za nekaj ur izgubil tudi najboljši dosežek (PR) na enem od odsekov vzpona, vzel mu ga je mladi kolesar ekipe Unibet Cedrik Bakke Christophersen, a je Pogačar hitro stvari postavil na svoje mesto in je znova kralj tudi tega vzpona. Ob objavi svojega treninga je na Stravi vsem zaželel vesele praznike in srečno novo leto, tekmeci pa ob izvrstni formi slovenskega šampiona gotovo v teh dneh niso najbolj navdušeni.