Pogačar: Zmagovalec je jasen. Te relegacije so absolutno smešne in nepravilne

Četrta etapa kolesarske dirke po Nemčiji je dobila grenak priokus. Nizozemec Danny van Poppel je v Kasslu po 175,7 kilometra prvi prečkal ciljno črto, a se zmage ni veselil dolgo.

Žirija dirke ga je zaradi spremembe smeri v zadnjih metrih sprinta in oviranja tekmeca kaznovala s premikom na začelje vodilne skupine. Etapna zmaga je tako pripadla vodilnemu v skupnem seštevku, Norvežanu Soerenu Waerenskjoldu.

Žirija dirke je Dannyja van Poppla kaznovala in mu odvzela zmago. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Odločitev je sprožila val odzivov, med najglasnejšimi pa je bil najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. »Zmagovalec etape je jasen. Te relegacije so absolutno smešne in nepravilne. Svojega dela ne opravljajo, kot že tolikokrat to sezono,« je zapisal v zgodbi na svojem instagram profilu.

FOTO: Instagram.com/tadejpogacar

Kasneje je dodal še komentar: »Ne razumite me narobe. Če tukaj začnejo kaznovati kolesarje, lahko to storijo še pri štirih, petih tekmovalcih. Poglejte vse posnetke«.

FOTO: Instagram.com/tadejpogacar

Z mnenjem slovenskega asa se ni strinjal zmagovalec etape Waerenskjold, čeprav je priznal, da si na takšen način ni želel zmage. »Videl sem posnetke in mislim, da gre za pravo odločitev, a to ni način, na katerega bi rad zmagoval. Danny je bil najmočnejši, a se ni držal linije. Če bi to storil, bi kljub temu zmagal,« je dejal 25-letni Norvežan, ki je slavil svojo 17. zmago v karieri.

Drugo mesto v etapi je pripadlo Francozu Emilienu Jeannieru, tretji pa je bil Britanec Samuel Watson. Edini slovenski predstavnik na dirki, 19-letni Žak Eržen, je etapo končal na 101. mestu.

Waerenskjold je z zmago še utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Pred zadnjo, nedeljsko etapo od Halleja do Magdeburga ima deset sekund prednosti pred Ekvadorcem Jhonatanom Narvaezom in 15 pred Američanom Rileyjem Sheehanom.