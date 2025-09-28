Pogačarejeva afriška mavrica še veličastnejša od prve

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar le ob slabih dnevih, kakršnega je imel pred tednom dni, ko je v vožnji na čas zasedel 4. mesto, razkrije, da je tudi on le iz mesa in krvi. Ko ima dober dan, pa postane kolesar z drugega planeta. Lani si je v Zürichu prvi naslov svetovnega prvaka prikolesaril po napadu 101 kilometer pred koncem dirke, za drugo mavrično majico pa je danes presegel samega sebe – zmagi naproti se je izstrelil 105 kilometrov pred ciljem.

»Mislim, da je bila trasa zasnova za napad od daleč. Upal sem, da se izoblikovala majhna skupina, kot se je z Ayusom in del Torom. Kombinacija je bila popolna, sanjsko bi bilo, če bi čim dlje skupaj kolesarili kot trojica. Juan je imel težave že zgodaj na kockah Mura, nato je še Isaac imel želodčne tegobe. Zgodaj sem ostal sam, tako kot lani mi je preostalo le to, da se borim sam s sabo. Izjemno sem vesel, da mi je uspelo,« je v cilju povedal Pogačar, ki je kot prvi v zgodovini dve leti zapored dobil tako Tour de France kot SP.