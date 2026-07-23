Pogačarja je prestrašila bolezen pomočnika: Upam, da ni preveč trpel

Četudi je bila 17. etapa dirke po Franciji v uradnih zapiskih označena kot ravninska, pa je bila zaradi hude bitke za pobeg vse prej kot enostavna. Na čelu smo vseskozi spremljali številne napade, med drugim je bil zelo aktiven tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), na začelju pa so tokrat močno trpeli kolesarji, ki jih tam ne bi pričakovali.

Že na prvem vzponu dneva je odpadel Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility), ki je na trasi dvakrat bruhal, a se je uspel privleči do cilja. Tudi Jefferson Cepeda (Movistar), ki slovi kot hiter klančar, je že zelo zgodaj izgubil stik z najboljšimi, v cilj pa je prispel tik pred časovno zaporo.

Najbolj nazorno pa smo videli trpljenje enega izmed najboljših pomočnikov ekipe UAE Emirates, sicer pa tretjeuvrščenega iz sezone 2023, Adama Yatesa. Britanec je bil dolgo časa v skupini s Pogačarjem, nato je povsem popustil in počakal šprinterje, na koncu pa ni mogel slediti niti njim in je dokončno odpadel. Andrej Hauptman, športni direktor moštva, je zato naročil Timu Wellensu, naj ga počaka, saj bo Yates še zelo pomemben pomočnik v treh prihajajočih gorskih etapah.

Čeprav ni tako medijsko izpostavljen, je Felix Großshartner na tem Touru eden izmed najboljših pomočnikov Tadeja Pogačarja. Če bo imel Yates še naprej težave, ga čaka pomembnejša vloga. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Po etapi so iz ekipe sporočili, da so bile razlog za težave trebušne težave. Za zmagovalcem sedemnajste etape, Belgijcem Jasperjem Philipsenom Alpecin Premier-Tech), je zaostal 26 minut. »Adam je bil že včeraj zjutraj bolan in je zelo trpel. Danes zjutraj je bil videti precej bolje in je normalno jedel, toda po tako slabem dnevu telo pozneje plača davek. Upam, da ni preveč trpel in da bo jutri že boljše,« je dejal Pogačar.

Tudi Američan Brandon McNulty ni izgledal najbolje, nekaj časa pa je bil v težavah tudi Mehičan Isaac del Toro. Tretji v skupnem seštevku je zaradi slabega položaja zamudil veliko selekcijo v prvi polovici etape, ko se je v pobeg odpeljal Matej Mohorič, pa je za tekmeci zaostajal že slabo minuto. Naposled se mu je uspelo vrniti na čelo in ima pred prvo izmed treh alpskih etap 20 sekund naskoka pred domačim upom Paulom Seixasom (Decathlon CMA CGM). Danes na gori, kjer je nazadnje na Touru slavil Primož Roglič, ne gre pričakovati večjih razlik, tudi leta 2020 je na vrh skupaj prišla večja skupina.

Morda bomo končno v gorah videli tudi priložnost za ubežnike, hkrati pa si kolesarji na robu deseterice želijo prebiti v pobeg, da bi morda lahko izboljšali svoj položaj v skupni razvrstitvi. Hribolazci bodo medtem čakali jutrišnjo etapo s ciljem na mitskem Alpe d'Huezu, kjer se že nekaj dni pred štartom tre slovenskih navdušencev, tudi letos pa bodo ustvarili poseben slovenski ovinek. Tadej Pogačar si nedvomno v kolesarski Planici, Monzi ali Streifu želi zmagati v rumeni majici, saj je to doslej uspelo le zelo redkim.

Vseeno pa si obetamo tudi napadov kolesarjev, ki so nižje v skupni razvrstitvi, Juan Ayuso in Mathias Skjelmose (Lidl Trek) nimata prav veliko za izgubiti, Paul Seixas pa ima belo majico na dosegu roke in storil bo vse, da sleče Isaaca del Tora. V karavani je ostalo še 164 kolesarjev, kar je razmeroma veliko, v petkovi in sobotni etapi pa si zmage realistično želi kakšnih petnajst kolesarjev. Vseh preostalih 150 fantov pa ima na meniju isto stvar – preživetje.