Pogačarja so srbele noge, sedaj že pogleduje proti naslednjemu letu

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je v nedeljo udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca. Od izkušenega Kranjčana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, to pomeni, da bo v delo za sezono 2027 zagrizel še prej.

Pogačar je v nedeljo v Šenčurju po koncu drugega od petih krogov cestne dirke na domačem evropskem prvenstvu pozdravil 38-letnega Mezgeca, ki je takrat odstopil in s tem uradno sklenil dolgo in uspešno športno pot. Na deset let starejšega, zdaj že nekdanjega reprezentančnega kolega, ima lepe spomine, je v nedeljo dejal zbranim medijem.

»Zagotovo je velik spomin tista Lukova zmaga v Trstu,« je na leto 2014, ko je bil tedaj 15-letni Pogačar v izteku zadnje etape dirke po Italiji v Trstu, Mezgec pa je poziral na odru za zmagovalce po svoji edini zmagi na etapah tritedenskih pentelj. »Eden večjih spominov je tudi na leto 2019 na dirko po Španiji. Tam takrat ni bilo dosti Slovencev in veliko sva debatirala na začelju skupine v kakšni od etap. Tudi v reprezentanci sva bila skupaj skoraj na vseh evropskih in svetovnih prvenstvih. Veliko sem se naučil od njega in njegove izjemne kariere,« je še razlagal Pogačar, ki je leta 2019 na Vuelti debitiral na največjih etapnih dirkah.

Mezgec je že odpeljal svojo zadnjo dirko. FOTO: Matej Druznik

Dolgoletnemu kolegu v karavani želi veliko uspeha v drugem delu kariere, a dodaja, da ga bo pogrešal. »Res je lepo, ampak to pomeni, da ga ne bo več v glavnini, da ne bo več nekoga, s katerim si se lahko pogovarjal in zafrkaval med dolgimi etapami. Njegova kariera je bila res vrhunska, o čemer priča tudi vsa ta množica ljudi. Vidi se, da je naredil nekaj lepega in vesel sem, da sem tu z njim.« je o Kranjčanu še razglabljal Pogačar.

Še pred zanj usodno osmo etapo letošnje dirke po Španiji si je predstavljal, da bo na startu domačega EP, a je grd padec pustil prehude posledice, zaradi česar je najboljši kolesar zadnjega obdobja predčasno končal sezono. »Zdaj je že kar v redu, lahko se vozim s kolesom, po drugi strani pa je zame konec sezone in ne morem več na nobeno dirko. Zato sem si vzel čas zase in počasi že pogledujem proti letu 2027,« je dejal 28-letnik s Klanca pri Komendi, le streljaj stran od trase cestne dirke domačega EP.

Prva dva tedna po padcu sta bila kruta

»Mogoče res lahko malce dlje počivam, ampak bom moral posledično prej začeti delati, torej en mesec prej,« je proti naslednji sezoni pogledoval prvi kolesar svetovne lestvice. Priznal je, da so ga noge med okrevanjem po zlomu ključnice in vratnega vretenca večkrat zasrbele, vendar je užival tudi v nekoliko drugačni vlogi. »Lepo je gledati dirke končno tudi preko televizije. Tudi sam sem lahko zdaj 'kavč selektor'. Seveda pogrešaš dirkanje, malo srbijo noge, a lepo je spremljati dirke na drugačen način,« je pristavil član emiratov, s katerimi je podaljšal pogodbo do konca leta 2032.

Opisal je tudi zahtevno obdobje po padcu konec avgusta. »Prva dva tedna je bilo kar kruto, ni bilo veliko lepih dni. Tretji teden, ko sem začel migati in lahko šel na trenažer ter obiskoval fizioterapijo, pa je steklo. Zdaj je spet vse po starem,« je svoje navijače pomiril Pogačar in izrazil upanje, da se naslednje leto vrne še močnejši. Veliko je bilo govora o tem, da bi se lahko pojavil na nedeljski dirki EP kljub večkratni potrditvi njegove ekipe, da je sklenil tekmovalno leto. V odgovoru angleškim medijem je naposled dodal, da ni ravno v najboljšem stanju.

»En teden lahko vozim kolo na prostem in vem, da je moje stanje kar slabo. Zato si prav nič nisem želel, da bi dirkal na evropskem prvenstvu. Pred dvema tednoma pa sem si zelo želel, da bi bil na startu,« je priznal kolesarski as, ki je to sezono zbral 22 zmag. Med drugim je dobil dirko po Franciji in tri spomenike.