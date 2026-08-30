Pogačarjev agent še ni odpisal slovenskega asa

Ko pade Tadej Pogačar, se zatrese kolesarski svet. To je boleče razkrila sobotna 8. etapa Vuelte, v kateri si je 27-letnika s Klanca pri Komendi zlomil ključnico in vratno vretence ter ob številnih odrgninah utrpel pretres možganov. Za Pogija se je zaradi kamna na asfaltu končal skoraj tako neverjeten niz kot njegovih 130 zmag. To je bil njegov drugi odstop zaradi padca, odkar je leta 2019 postal profesionalec, in prvi na etapni dirki, odkar je leta 2015 postal mladinec.

»Prebral sem, da je sezona končana, vendar iskreno tega ne more reči nihče, niti zdravniško osebje, ki trenutno skrbi za Tadeja. Operiran bo v Barceloni, šele po posegu bomo natančno vedeli, koliko časa bo trajalo okrevanje in ali mu bo uspelo nastopiti na svetovnem prvenstvu ali ne,« je povedal Pogačarjev agent Alex Carera.