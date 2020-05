Pogačarjev edini letošnji cilj ostaja dirka po Franciji

Ljubljana – Vzhajajoči slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v svojem blogu napovedal, da njegov edini letošnji cilj ostaja nastop na dirki po Franciji. V prejšnjem tednu je z ekipo UAE Emirates že zastavil okvirni načrt za nadaljevanje sezone.



»V mojem programu dirk ostaja dirka po Franciji, njej pa bodo prilagojene druge preizkušnje, ki bodo služile predvsem kot priprava za Tour,« je zapisal Pogačar. Na njem namerava sodelovati s Primožem Rogličem. Zmagovalec lanske Vuelte je nedavno izjavil, da bi lahko s Tadejem po uspešnem sodelovanju na dirki po Španiji 2019 sodeloval tudi v boju za čim višjo uvrstitev na dirki po Franciji, ki bo med 29. avgustom in 20. septembrom.



Do Toura so tako ostali še trije meseci, sezona pa se bo predvidoma nadaljevala 1. avgusta na italijanskih tleh. Program treninga, ki ga ima Pogačar, je ob odsotnosti tekmovanj namenjen predvsem počitku in regeneraciji telesa, zaradi česar je imel 21-letni as s Klanca pri Komendi dovolj časa za sponzorske in medijske obveznosti. Prejšnji teden je užival na slovenskih cestah, na katerih je treniral in snemal kadre v dolini reke Soče.