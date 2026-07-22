Pogačarjev glavni tekmec ga brani: Pustite ga, piše zgodovino

Na Touru je vsaj zaenkrat Remco Evenepoel edini, ki je uspel premagati Tadeja Pogačarja, a se ne slepi, da se lahko vmeša v boj za rumeno majico. Slovenskega zvezdnika je vzel v bran in njegovo prevlado opisal takole: »Morda je po televiziji videti dolgočasno, ko napade, kadar želi in se odpelje vsem tekmecem. A verjemite, za nas je to zelo, zelo impresivno in hkrati velika čast, da lahko tekmujemo s takšnim kolesarjem.«

Pogačar se na tem Touru sooča s kritikami, da je dirka zaradi njega postala dolgočasna, morda je prav zato v nedeljo obsedel na kolesu in »pustil« Evenepoelu, da je osvojil etapno zmago - ali vsaj ni proti Belgijcu šprintal na polno.

»Res ne razumem kritik na njegov račun. Je superzvezdnik, najboljši vseh časov je. Tadej je na svojem planetu, vsi ostali smo daleč zadaj in jaz sem osredotočen le na drugo mesto. Veliko se lahko naučimo od njega,« je bil zelo spoštljiv Belgijec.

Belgijec je o slovenskem šampionu govoril zelo spoštljivo. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Zaključil je še, da spremljamo zgodovino, česar ne bi smeli imeti za samoumevno: »Ne pozabimo, Pogačar lahko postane peti kolesar s petimi zmagami na Touru, torej spremljamo zgodovino. In to nikakor ni dolgočasno.«

Evenepoel in Pogačar bosta danes morda še skrita v glavnini, če bo tranzicijska etapa pripadla ubežnikom, nato bosta v Alpah znova v središču pozornosti.