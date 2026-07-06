Pogačarjev mehanik pozabil na Del Tora in ostal brez 500 frankov

Zdi se, da je ekipa UAE Emirates na dirko po Franciji prišla izvrstno pripravljena. V prvi etapi so omejili izgube, v drugi pa sta Tadej Pogačar in Isaac del Toro pokazala, da sta izvrstno na poti in na Montjuicu slavila dvojno zmago. Kmalu pa bi med etapo ostali brez Mehičana, saj je spremljevalni avtomobil nanj na cesti preprosto pozabil.

Mehičan je okoli 60 kilometrov pred ciljem predrl pnevmatiko, se ustavil ob cesti in čakal na pomoč, spremljevalni avtomobil UAE pa je zapeljal mimo njega.

Šlo nja bi za težavo z radijsko zvezo, zaradi katere v avtomobilu niso pravočasno zaznali, da njihov kolesar potrebuje menjavo kolesa. V ekipi je za kratek čas zavladala panika, nato pa je slovenski mehanik Boštjan Kavčnik sedel na Del Torovo kolo in se po trasi vrnil proti Mehičanu, da bi mu omogočil menjavo. Pred tem mu je pomagal tudi mehanik iz konkurenčnega Ineosa in mu zamenjal prvi obroč.

Nenavadna rešitev ni ostala brez posledic. Sodniki so Kavčnika po etapi kaznovali s 500 švicarskimi franki in rumenim kartonom zaradi nedovoljene pomoči kolesarju. To je bil prvi rumeni karton na letošnjem Touru, kazen pa ni vplivala na rezultat etape ali na skupno razvrstitev.

Zaplet Del Tora ni ustavil. V zaključku na Montjuïcu je bil znova v ospredju, v zadnjih metrih pa mu je Tadej Pogačar prepustil etapno zmago. Del Toro je tako prišel do prve etapne zmage na Touru in postal šele drugi Mehičan z zmago na največji kolesarski dirki na svetu.