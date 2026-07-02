Pogačarjev največji zmenek z zgodovino

Tadej Pogačar, ki bo v soboto v Barceloni začel lov na svojo peto zmago na Touru, malodane z vsakim vrtljajem pedalov piše zgodovino. V sedmih sezonah in pol med profesionalci je slavil 121 zmag, večino na največjih dirkah in v velikem slogu. Tako kot ta čas zmore samo on. Pa ne samo ta čas, je na dobri poti, da kariero konča kot najboljši kolesar na svetu v zgodovini, pa tudi najboljši športnik, kar jih je premogla Slovenija.

Skorajda vsaka zmaga je nov mejnik, tudi letos, ko je v 16 tekmovalnih dnevih že 13-krat zmagoslavno dvignil roke v zrak. Najbolj vzneseno, ko je marca v šestem poskusu osvojil četrtega od petih spomenikov, Milano–Sanremo. Po njegovih željah se letos ni razpletel le »severni pekel«, Pariz–Roubaix, kjer ga je z izjemno taktično predstavo ugnal Wout van Aert. Belgijski zvezdnik mu je preprečil, da bi kot četrti kolesar v zgodovini osvojil vseh pet spomenikov.

Tadej Pogačar po zmagi na dirki po Švici optimistično pričakuje štart Toura v Barceloni. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Morda je še bolje tako, porazi, če sploh lahko tako imenujemo 2. mesta na največjih dirkah, so tisto, kar najbolj podžge šampiona s Klanca pri Komendi. O tem priča tudi njegova pot na Touru, ki ga še nikoli ni končal niže kot na drugi stopnički odra za zmagovalce. Zmagi v letih 2020 in 2021 sta ga izstrelili na svetovni vrh, 2. mesti v sezonah 2022 in 2023 pa sta mu dali vedeti, da konkurenca ne spi, da ničesar ne sme prepustiti naključjem, če želi ostati na prestolu.

To je tudi storil, zamenjal je trenerja, spremenil način priprave in od leta 2024 spremljamo še močnejšega, malodane neustavljivega Tadeja Pogačarja. Takšnega, ki je v dveh sezonah in pol slavil 58 zmag, dvakrat dobil Tour, enkrat Giro, dvakrat postal svetovni in enkrat evropski prvak.

»Vsi se dobro spominjamo, kako smo prvič dobili Tour. Bilo je nekaj neverjetnega. To je bil prvi 'grand tour', na katerem smo merili na vrh, in v predzadnji etapi se je vse obrnilo na glavo. Na poti do druge zmage je bil Tadej prvič suveren skozi celoten Tour. Tretje zmage smo se zelo veselili, ker nam je prinesla vrnitev na vrh. Potem sva že pri lanskem Touru, na katerem je bil Tadej fenomenalen, vendar mu je padec pustil kar nekaj posledic. Pot do Pariza ni bila tako lahka, kot je bilo morda videti, a nam je uspelo. In zdaj smo tu, pripravljeni za boj za peto zmago,« se je za posebno prilogo Dela in Slovenskih novic, ki je izšla danes, skozi Pogačarjeve podvige na največji dirki na svetu sprehodil Andrej Hauptman, športni direktor pri ekipi UAE, v katero sta skupaj prenesla moč in znanje ljubljanskega Roga in slovenskega kolesarstva.

Pravljična petica

Zdaj sta tukaj, v Barceloni bosta v soboto skupaj začela lov na peto rumeno majico na Elizejskih poljanah. Če odmislimo razvpitega Lancea Armstronga, ki je dirko po Franciji dobil sedemkrat zapored, a so mu zaradi dopinga odvzeli vse zmage, je na veliki pentlji pravljično število pet. Toliko zmag so slavili največji v zgodovini Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Induráin.

Slovenski navijači bodo pesti stiskali tudi za Mateja Mohoriča. FOTO: Jasper Jacobs/AFP

Tadej Pogačar je imel že veliko zmenkov z zgodovino, o kateri sicer pravi, da ga ne zanima preveč, a ta bo vendarle največji. Peta zmaga odpira vrata v panteon, svetišče kolesarskih bogov, ki se jih vsi spominjajo še desetletja po tem, ko so prenehali tekmovalno vrteti pedale.

Pogačar na dirko prihaja v najboljši formi in z najmočnejšo ekipo, zdi se, da je ni sile, ki bi mu preprečila še eno veliko zmago. A kolesarska pot je tudi opoteča, na 3320 kilometrih ravnin, vzponov in spustov se lahko zgodi karkoli, sanje o največjih zmagah se lahko razblinijo v delčku sekunde.

Primož Roglič, ki je minuli teden osvojil naslov slovenskega prvaka v vožnji na čas, bo izpustil Tour. FOTO: Luka Vovk/Sportida

Zato bomo Pogija za petkratnega zmagovalca Toura razglašali šele 26. julija, ko bo karavana prijezdila pod Slavolok zmage. Vmes bomo stiskali pesti zanj, pa tudi za Mateja Mohoriča in Jana Tratnika. Tokrat na žalost ne tudi za Primoža Rogliča. Zasavskemu orlu, ki je, kot kaže, pred karierno prelomnico, lahko sporočimo le željo številnih slovenskih navijačev – nasvidenje na Touru 2027.