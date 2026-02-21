Pogačarjev naslednik le še korak od zmage v Emiratih

Mehičan Isaac del Toro (UAE Emirates) je zmagovalec šeste etape dirke po Združenih arabskih emiratih. Na vzponu Džabel Hafit je v napetem boju strl Italijana Antonia Tiberija (Bahrain Victorious), ki je tako predal majico vodilnega. Tretji je sedaj Avstralec Luke Plapp, ki mu je v ekipi Jayco Alula pomagal tudi slovenski zvezdnik Luka Mezgec, ki je včeraj končal kot četrti.

Vnovič se je v težavah znašel Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je spet končal na repu deseterice in se ne bo boril za visok skupni rezultat. Jutri nas čaka še zadnja etapa, na kateri ne gre pričakovati večjih sprememb v skupnem seštevku. Zmagovalca bo v Abu Dabiju odločil šprint glavnine, za nov visok rezultat pa se bo boril tudi Mezgec.

Remco Evenepoel je na obeh gorskih etapah razočaral vodilne v ekipi. FOTO: Fadel Senna/AFP

Del Toro je danes napadel 4,2 kilometra pred ciljem, sledil pa mu je le Tiberi, ki je imel pred današnjo etapo 21 sekund prednosti pred Mehičanom. Prvi napad mu je uspelo preživeti, a ko je član domače ekipe poskusil še drugič se je usedel in ni uspel slediti visokemu ritmu.

Italijan se je zaletel v zid in odpadel, vmes pa sta ga prehitela tudi Plapp in Avstrijec Felix Gall (Decathlon CMA CGM). V skupni razvrstitvi zdaj zaostaja dvajset sekund, ostali kolesarji pa so izgubili že več kot minuto.

»Na zaključnem vzponu je bila ključna psihična bitka med kolesarji, v kateri si moral imeti dovolj zaupanja vase, da si spet poskusil. Če enkrat ne uspeš, se moraš prepričati, da bo v drugo šlo. Danes nismo bili prepričani, da gremo po zmago, a vseeno smo šli v etapo z miselnostjo, da bomo napadli najvišji rezultat,« je povedal priljubljeni Mehičan.

»Ta zmaga je zagotovo med najboljšimi tremi v moji karieri. Res je posebna. Dobiti dirko s tako močno ekipo je res nekaj neverjetnega. To je trenutek, ko se zavem, da moram vedno trdo delati in da še naprej verjamem vase,« pravi. V ekipi Emiratov ima ob sebi najboljšega kolesarja na svetu, od katerega se je že naučil veliko, v prihodnje pa bi lahko z njim sodeloval tudi na največjih dirkah na svetu.