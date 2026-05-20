Pogačarjev pomočnik pridno zbira zmage na Giru

Jhonatan Narvaez, ekvadorski kolesar ekipe UAE Emirates, pridno zbira etapne zmage na letošnji dirki po Italiji. Najhitrejši je bil tudi v enajsti etapi s štartom v Porcariju in ciljem v Chiavariju ob Tirenskem morju (195 kilometrov), kar je že njegova tretja etapna zmaga na dirki.

Lani zvesti pomočnik Tadeja Pogačarja je bil v zaključku etape najmočnejši med ubežniki, v boju za zmago je ugnal Enrica Masa. Ekvadorec in Španec sta bila na štirih vzponih v zadnjem delu etape najmočnejša člana ubežne skupine, prednost, ki sta si jo nabrala, je zadostovala tudi v ravninskem zaključku, ko so ju lovili Italijan Diego Ulissi, Avstralec Chris Harper in Rus Aleksandr Vlasov.

»Ves dan je bil težak. Najprej sem se trudil priti v ubežno skupino, zamudil sem dva poskusa. Nato sem se moral boriti z Masom, ki je v klanec močnejši od mene, a sem igral svojo igro, moral sem jo. Sledil sem mu, moram pa priznati, da sem se ga bal v šprintu. Malo me je zaprl v ogrado, a sem ga vendarle strl,« je po 18. zmagi v karieri in že peti na Giru dejal Narvaez. S tem je po številu etapnih zmag tudi prehitel rojaka, nekdanjega olimpijskega prvaka Richarda Carapaza.

Na vrhu skupne razvrstitve brez sprememb

Kandidati za najvišja mesta v skupni razvrstitvi se tokrat niso borili za etapne uvrstitve, vseeno pa so morali biti kar pazljivi. V ubežni skupini sta bila namreč tudi nevarna Italijan Christian Scaroni in Harper, tako da so morali paziti, da si ubežniki ne bi privozili prevelike prednosti.

Nekaj časa sta Harper in Scaroni pridobila, prvi se je zdaj v seštevku prebil na deseto mesto, drugi pa je imel nekaj smole, saj se je skupaj že z dvema kolesarjema zapletel v padec, tako je pridobil le tri mesta in je zdaj 13.

Na samem vrhu ni prišlo do sprememb. Rožnato majico bo tudi v 12. etapi nosil Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious), ki ima 27 sekund naskoka pred prvim favoritom, Dancem Jonasom Vingegaardom, z zaostankom minute in 57 sekund je tretji Nizozemec Thymen Arensman.