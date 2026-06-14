Pogačarjev pomočnik vse boljši: Ne morem verjeti, kaj mi uspeva

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Mehičan Isaac Del Toro, ki naj bi bil čez 20 dni eden ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji, je potrdil izjemno formo. Z dvema zaporednima etapnima zmagama je dobil dirko Auvergne-Rhône-Alpes, nekdanji kriterij po Dofineji, in tako na prestolu nasledil prav svojega kapetana pri ekipi UAE Emirates-XRG.
Dvaindvajsetletni Del Toro je odločilni korak k skupni zmagi naredil v zadnjih dveh etapah. V soboto je bil najboljši v preizkušnji z vzponom na sloviti Grand Colombier, danes pa je tekmece strl še na prelazu Solaison. S tem je potrdil, da bo na Tour de France prišel v vlogi enega najmočnejših Pogačarjevih adutov v gorah.
Na seznamu zmagovalcev dirke je Del Toro nasledil Pogačarja, ki je slavil lani, leto prej pa je bil najboljši Primož Roglič. Mehičan je v zadnji etapi nadoknadil 46 sekund zaostanka za Avstralcem Lukom Tuckwellom iz ekipe Red Bull-Bora-hansgrohe, ki je 120 kilometrov dolgo preizkušnjo začel v rumeni majici.
Del Toro je etapo dobil z minuto prednosti pred Špancem Juanom Ayusom iz Lidl-Treka, v skupnem seštevku pa je Tuckwella prehitel za 54 sekund. Tretje mesto je osvojil Ayuso z minuto in 17 sekundami zaostanka. Za Del Tora je to največji uspeh v karieri. Letos je že dobil dirko Tirreno-Adriatico, zmaga na nekdanjem kriteriju po Dofineji pa ima pred začetkom Toura še posebno težo.
»Noro, sploh ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Vedel sem, da bom po sobotni zmagi v središču pozornosti, nisem pa si predstavljal, da me bodo noge nesle še do rumene majice,« je v cilju povedal Mehičan. Pred začetkom dirke je za prvega favorita veljal veliki francoski up Paul Seixas iz ekipe Decathlon, a je moral zaradi posledic sobotnega padca danes kmalu po začetku etape odstopiti.
Na dirki so nastopili tudi trije Slovenci, vendar nihče ni prišel do cilja. Člana Bahrain-Victorious Matevž Govekar in Matej Mohorič sta odstopila v petek oziroma četrtek, Gal Glivar iz Alpecin-Deceunincka pa v soboto.
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