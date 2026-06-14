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Kolesarstvo

Pogačarjev pomočnik vse boljši: Ne morem verjeti, kaj mi uspeva

Na seznamu zmagovalcev dirke je Isaac Del Toro nasledil Tadeja Pogačarja, ki je slavil lani, leto prej pa je bil najboljši Primož Roglič.
Isaac Del Toro Romero je očitno ujel fantastično formo. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Galerija
Isaac Del Toro Romero je očitno ujel fantastično formo. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Š. R., STA
14. 6. 2026 | 17:45
14. 6. 2026 | 17:51
2:46
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Mehičan Isaac Del Toro, ki naj bi bil čez 20 dni eden ključnih pomočnikov Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji, je potrdil izjemno formo. Z dvema zaporednima etapnima zmagama je dobil dirko Auvergne-Rhône-Alpes, nekdanji kriterij po Dofineji, in tako na prestolu nasledil prav svojega kapetana pri ekipi UAE Emirates-XRG.

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Dvaindvajsetletni Del Toro je odločilni korak k skupni zmagi naredil v zadnjih dveh etapah. V soboto je bil najboljši v preizkušnji z vzponom na sloviti Grand Colombier, danes pa je tekmece strl še na prelazu Solaison. S tem je potrdil, da bo na Tour de France prišel v vlogi enega najmočnejših Pogačarjevih adutov v gorah.

Nasledil prav Pogačarja

Na seznamu zmagovalcev dirke je Del Toro nasledil Pogačarja, ki je slavil lani, leto prej pa je bil najboljši Primož Roglič. Mehičan je v zadnji etapi nadoknadil 46 sekund zaostanka za Avstralcem Lukom Tuckwellom iz ekipe Red Bull-Bora-hansgrohe, ki je 120 kilometrov dolgo preizkušnjo začel v rumeni majici.

Isaac Del Toro Romero je nanizal dve etapni zmagi. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Isaac Del Toro Romero je nanizal dve etapni zmagi. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Del Toro je etapo dobil z minuto prednosti pred Špancem Juanom Ayusom iz Lidl-Treka, v skupnem seštevku pa je Tuckwella prehitel za 54 sekund. Tretje mesto je osvojil Ayuso z minuto in 17 sekundami zaostanka. Za Del Tora je to največji uspeh v karieri. Letos je že dobil dirko Tirreno-Adriatico, zmaga na nekdanjem kriteriju po Dofineji pa ima pred začetkom Toura še posebno težo.

Ne more verjeti, kaj mu je uspelo

»Noro, sploh ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. Vedel sem, da bom po sobotni zmagi v središču pozornosti, nisem pa si predstavljal, da me bodo noge nesle še do rumene majice,« je v cilju povedal Mehičan. Pred začetkom dirke je za prvega favorita veljal veliki francoski up Paul Seixas iz ekipe Decathlon, a je moral zaradi posledic sobotnega padca danes kmalu po začetku etape odstopiti.

Na dirki so nastopili tudi trije Slovenci, vendar nihče ni prišel do cilja. Člana Bahrain-Victorious Matevž Govekar in Matej Mohorič sta odstopila v petek oziroma četrtek, Gal Glivar iz Alpecin-Deceunincka pa v soboto.

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Tadej PogačarPrimož RogličTour 2026Isaac del Toro

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