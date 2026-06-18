Pogačarjev privilegij ni za vse, o čem razmišlja Roglič?

Tadej Pogačar ima na švicarskih tleh privilegij, kakršnega ne bi dočakal nikjer drugje. O čem razmišlja Primož Roglič?

Obraz Richarda Carapaza na ciljni črti prve etape dirke po Švici v Sondriu je povedal vse. Zadovoljstvo se je mešalo z nejevero, Tadej Pogačar je pelotonu dokazal, da letos poleti z njim ne bo šale, ne glede na to, za katero rumeno majico se bo boril. S švicarsko bi v karierno zbirko dodal novo kljukico, zdaj ni več daleč od nje, francoska pa je glavni cilj poletja, ki se bo za svetovnega prvaka nadaljevalo v dolgo in naporno jesen. Branilec naslova z dirke po Franciji je letos za generalko izbral dirko po Švici, stran od stresa francoskih cest. Preizkušnja z novim formatom krožnih etap in le petdnevnim sporedom ponuja manj potovanj, predvsem pa Pogiju nudi »luksuz«, kakršnega ne bi dobil nikjer drugje. Švicarske popoldneve lahko preživlja v družbi zaročenke, tudi Urška Žigart je na ...