Pogačarjev rumeni prestol je nedotakljiv

Ko je karavana 113. Toura 4. julija iz Barcelone krenila na 3320-kilometrsko pot do Pariza, so strokovnjaki po vsem svetu napovedovali eno od najbolj negotovih dirk zadnjih let. Tekmeci, kot so Jonas Vingergaard, Remco Evenepoel in veliki francoski up Paul Seixas, naj bi Tadeju Pogačarju povzročali več preglavic kot minula leta. Vendar je slovenski šampion na Elizejskih poljanah danes slavil svojo največjo in najbolj prepričljivo zmago na dirki po Franciji.

Mogoče so številke v zadnjih dveh letih enake, ampak včasih štejejo podrobnosti, pa tudi razpoloženje in čustva. Mislim, da se prav tu izboljšujem in nabiram izkušnje ter sem tudi zato odpeljal super Tour,« je Pogačar izjemno vzdušje v ekipi UAE izpostavil kot enega od ključev do uspeha.