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Kolesarstvo

Pogačarjev šef razkril ozadje hudega padca: Lahko bi se končalo še precej slabše

Mauro Gianetti je razkril nove podrobnosti o poškodbah slovenskega šampiona in pojasnil, zakaj nesreča ne bo spremenila enega njegovih največjih ciljev.
Tadej Pogačar je moral po hudem padcu na Vuelti predčasno končati sezono, a v njegovi ekipi že poudarjajo, da nesreča ne bo spremenila največjih ciljev za leto 2027. FOTO: Miha Hočevar
Galerija
Tadej Pogačar je moral po hudem padcu na Vuelti predčasno končati sezono, a v njegovi ekipi že poudarjajo, da nesreča ne bo spremenila največjih ciljev za leto 2027. FOTO: Miha Hočevar
B. P.
14. 9. 2026 | 14:49
14. 9. 2026 | 15:06
4:52
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Hud padec Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji je predčasno končal njegovo sezono, zdaj pa je prvi mož njegove ekipe razkril še nekaj podrobnosti, ki kažejo, kako resna je bila nesreča slovenskega šampiona. Ob tem je spregovoril tudi o načrtih za prihodnjo sezono.

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»Padec je bil hud. Zlom ključnice s premikom je zahteval zelo zapleteno operacijo, dodatna težava pa je bil še pretres možganov,« je za italijanski Rai pojasnil generalni direktor UAE Emirates Mauro Gianetti.

Moral se je sprijazniti s prisilnim koncem sezone

Po njegovih besedah je bilo zaradi kombinacije poškodb hitro jasno, da Pogačar letos ne bo več tekmoval. Tako je ostal brez možnosti za nastop na svetovnem in evropskem prvenstvu ter za nov napad na zmago na dirki po Lombardiji.

»Jasno je bilo, da letos ne more več dirkati, vendar je bilo prav, da smo mu dali nekaj dni, da se sprijazni s to prisilno odločitvijo. Vodil je na Vuelti, v mislih je imel svetovno in evropsko prvenstvo, slednje tako rekoč pred domačim pragom in svojimi navijači, nato pa še Lombardijo, kjer bi se lahko boril za zmago,« je pojasnil Gianetti.

Pogačar je medtem v Barceloni že uspešno prestal operacijo in se tudi razmeroma hitro vrnil domov. Sprva je načrtoval tudi pot v Kanado, kjer bi na svetovnem prvenstvu podpiral zaročenko Urško Žigart in slovensko reprezentanco, vendar je po novem zlomu čeljusti Žigartove zdaj vprašanje, ali bo do potovanja sploh prišlo.

»Lahko bi se končalo še precej huje«

Pri UAE so ob vseh poškodbah predvsem zadovoljni, da se bo Pogačar lahko že pozimi začel normalno pripravljati na sezono 2027. Po Gianettijevih besedah bi bile posledice padca namreč lahko precej hujše.

»To je kolesarstvo in Tadej trenutno ohranja mirno kri. Seveda je razočaran, ker ne more dirkati, vendar je tudi to del športa in ve, da bi imel padec lahko še hujše posledice,« je poudaril Gianetti.

»Naslednje sezone se bo lotil z veliko zavzetostjo,« je dodal.

Pogačar je v času okrevanja tudi podaljšal pogodbo z UAE Emirates vse do konca leta 2032. Gianetti v tem vidi jasen dokaz, da Slovenec kljub nesreči nima namena zmanjševati svojih ambicij.

»Želi dirkati, trdo delati in pri tem uživati.«

Padec ne spreminja velikega cilja

Huda nesreča pa ne bo spremenila niti Pogačarjevih načrtov za dirke, ki jih še ni osvojil. Med največjimi cilji ostaja predvsem Pariz–Roubaix.

Pogačar se je letos na slovitem Severnem peklu že približal zmagi. Kljub predrti pnevmatiki je končal na drugem mestu za Woutom van Aertom, prihodnje leto pa naj bi se znova lotil napada na enega redkih velikih naslovov, ki mu še manjkajo.

Gianetti poudarja, da ekipa po nesreči na Vuelti ni izgubila zaupanja v takšen načrt.

»Še vedno mu povsem zaupamo. Res je, da se Roubaix morda zdi nevarnejši od drugih dirk, toda če pogledamo zadnje najhujše padce, se ti pogosto ne zgodijo tam. Dogajajo se v položajih, kot je bil Tadejev, ko je hitrost izjemno visoka, glavnina pa zelo strnjena.«

Prav to se je Pogačarju zgodilo v Španiji, kjer ga je ob veliki hitrosti presenetil kamen na cesti. Zato pri UAE menijo, da sloviti tlakovci Pariz–Roubaixa niso nujno nevarnejši od hitrih in nepredvidljivih položajev na drugih dirkah.

»Padci pri veliki hitrosti imajo lahko hujše posledice od tistih na Roubaixu, kjer se lahko na tlakovcih znajdeš na tleh pri nižji hitrosti. Seveda nihče ne išče padcev. Roubaix je zahtevna dirka, vendar smo videli, da še zdaleč ni edina, na kateri lahko padeš,« je pojasnil.

Pri Emiratih bodo zato Pogačarjev koledar za prihodnjo sezono sestavili previdno, vendar ne iz strahu pred novo nesrečo. Pomembneje bo, da bo na največje preizkušnje prišel v optimalnem stanju.

»Na dirko moraš priti spočit, da je zbranost kolesarja največja. To je najpomembnejše,« je sklenil Gianetti.

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Tadej PogačarMauro GianettiUAE Emirates-XRGdirka po ŠpanijiVuelta 2026Pariz–RoubaixUrška ŽigartWout van Aert

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