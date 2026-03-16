Kolesarstvo

Pogačarjev spektakel prodira na tuje

Najboljši kolesar na svetu in že štirikrat športnik leta v Sloveniji ne skriva visokih tudi ob tekmovališčih.
Tadej Pogačar je tudi v novo sezono z zmago na enodnevni klasiki Strade Bianche vstopil imenitno. FOTO: Marco Bertorello/AFP
STA, Š. R.
16. 3. 2026 | 11:28
2:53
A+A-

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo v prihodnje razširil svoj izziv, poimenovan Pogi Challenge, na mednarodne lokacije, so sporočili organizatorji priljubljenega amaterskega kolesarskega dogodka. Glavni izziv z vzponom na Krvavec bo letos na sporedu v nedeljo, 2. avgusta.

Projekt, ki se je rodil na domačem klancu slovenskega asa, zdaj dobiva mednarodne razsežnosti. «Pogi Challenge postaja platforma, ki ima potencial, da na ikoničnih vzponih v različnih državah ustvari novo tradicijo kolesarskih izzivov,« so zapisali organizatorji tekmovanja.

Glavnega izziva se je lani v Sloveniji udeležilo 1189 tekmovalcev, toliko kot znaša višinska razlika med Klancem pri Komendi in vrhom vzpona na Krvavec. Tja je prvi pripeljal specialist za vzpone, Britanec Andrew Feather, in prehitel Pogačarja, ki je izziv začel več minut za kolesarskimi amaterji in navijači.

Pogačar je svojevrsten izziv pripravil, saj želi kolesarski skupnosti in svojim navijačem vrniti del navdiha, ki ga je sam prejel na začetku svoje poti. Hkrati prihodki dogodka podpirajo tudi Fundacijo Tadeja Pogačarja, ki pomaga otrokom in mladim v boju z rakom, in ekipo Pogi Team.

Po lanski premieri v Sloveniji projekt zdaj stopa korak naprej in odpira možnost, da podobni dogodki zaživijo tudi drugod na slovitih klancih po svetu.

Najboljši kolesar na svetu se posebej trudi za stik z občinstvom in prepoznavnost športa. FOTO: Jose Jordan/AFP
Po konceptu franšize bodo države gostiteljice na vzponih kolesarjem omogočile lokalno različico Pogi Challengea, zmagovalec pa bo prejel posebno povabilo na slovenski Pogi Challenge, na katerem bo nastopil tudi najboljši kolesar na svetu.

»S franšizo nadgrajujemo zgodbo Pogi Challengea, hkrati pa verjamem, da bomo tako razširili tudi poslanstvo naše fundacije in bomo še bolj učinkoviti tudi na tem področju,« je v izjavi za organizatorje dejal Pogačar, štirikratni zmagovalec dirke po Franciji in dvakratni svetovni prvak.

»Cilj je ustvariti dogodke, ki bodo kolesarjem omogočili, da na simboličen način stopijo po poti enega največjih športnikov vseh časov,« pa so dodali organizatorji dogodka.

V prvi sezoni bodo na voljo tri franšizna mesta, ki želijo postati del nove globalne kolesarske zgodbe, a za zdaj mesta in klanci niso znani.

Letošnja glavna prireditev v Sloveniji bo z več spremljevalnimi dogodki in izzivi na sporedu po koncu dirke po Franciji, in sicer med 31. julijem in 2. avgustom.

Novice  |  Svet
Hormuška ožina

Evropski kmetje in potrošniki bi lahko plačali visoko ceno za vojno v Iranu

Zaradi napada na Iran je zaprta ena ključnih poti za dobavo fosilnih goriv in gnojil.
16. 3. 2026 | 11:39
Preberite več
