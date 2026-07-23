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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Pogačarjeva ekipa je načeta, a ne potolčena

Dvojni Alpe d'Huez slovenskega šampiona še loči od pete zmage. Carapaz v 18. etapi vendarle uspešen v pobegu.
Tadej Pogačar verjame, da bo njegova ekipa kljub zdravstvenim težavam dobro prestala zadnji gorski etapi Toura. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar verjame, da bo njegova ekipa kljub zdravstvenim težavam dobro prestala zadnji gorski etapi Toura. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
23. 7. 2026 | 19:29
5:28
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Na Alpe d'Huezu je vse nared za veliki finale 113. Toura. Domala vsa navijaška mesta ob najslavnejšem kolesarskem klancu na svetu so zasedena, številna bodo zapolnili slovenski navijači. Kajpak v pričakovanju dveh velikih predstav Tadeja Pogačarja, ki ga še dve zahtevni alpski preizkušnji ločita od zgodovinske pete zmage na dirki po Franciji.

»Odvisno bo od položaja, če bo takšen kot zdaj in se stanje fantov ne bo izboljšalo, bo treba razmisliti, kaj narediti. Če si sam v zaključku, pa dirkaš po občutku. Vendar verjamem, da bo vse v redu z ekipo in bomo preživeli naslednja dva dneva,« je pred odločilnima dnevoma optimističen Pogačar.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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