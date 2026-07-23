Pogačarjeva ekipa je načeta, a ne potolčena

Na Alpe d'Huezu je vse nared za veliki finale 113. Toura. Domala vsa navijaška mesta ob najslavnejšem kolesarskem klancu na svetu so zasedena, številna bodo zapolnili slovenski navijači. Kajpak v pričakovanju dveh velikih predstav Tadeja Pogačarja, ki ga še dve zahtevni alpski preizkušnji ločita od zgodovinske pete zmage na dirki po Franciji.

»Odvisno bo od položaja, če bo takšen kot zdaj in se stanje fantov ne bo izboljšalo, bo treba razmisliti, kaj narediti. Če si sam v zaključku, pa dirkaš po občutku. Vendar verjamem, da bo vse v redu z ekipo in bomo preživeli naslednja dva dneva,« je pred odločilnima dnevoma optimističen Pogačar.