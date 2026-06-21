Pogačarjeva generalka tekmecem odvzela upanje

Najboljše kolesarje na svetu še slaba dva tedna ločita od vrhunca sezone – 113. Toura, ki se bo 4. julija začel v Barceloni. Pred njim so tekmeci Tadeja Pogačarja (UAE) izgubili še nekaj upanja, da bi ga lahko kdo zaustavil v lovu na peto rumeno majico. Slovenski šampion je generalko na dirki po Švici opravil s strašljivo prevlado. Dobil je tri od petih etap ter zasledovalce odpihnil za več kot šest minut in pol. Prepričljiv je bil tudi zmagovalec 32. dirke po Sloveniji Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe).

»Izjemno težek dan je bil, trasa je bila nadvse zahtevna. Z ekipo smo naredili odlično delo, a vsak krog je bilo težje, šlo je na vso moč. Decathlon je na zadnjem vzponu narekoval zelo oster ritem, poskušal sem nadaljevati v tem ritmu. Brutalen dan je bil, izjemno vroče, vesel sem zmage in tega, da grem domov k Urški,« je Pogačar spomnil na nesrečo svoje zaročenke Urške Žigart, ki si je pri hudem padcu v uvodi etapi dirke po Švici zlomila čeljust.