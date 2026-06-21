  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Pogačarjeva generalka tekmecem odvzela upanje

Kolesarstvo: Slovenski šampion je gospodaril na švicarskih cestah, na slovenskih pa Nemec Florian Lipowitz
Tadej Pogačar je na dirki po Švici pokazal, kaj tekmece čaka na Touru. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je na dirki po Švici pokazal, kaj tekmece čaka na Touru. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
Miha Hočevar
21. 6. 2026 | 18:54
8:44
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Najboljše kolesarje na svetu še slaba dva tedna ločita od vrhunca sezone – 113. Toura, ki se bo 4. julija začel v Barceloni. Pred njim so tekmeci Tadeja Pogačarja (UAE) izgubili še nekaj upanja, da bi ga lahko kdo zaustavil v lovu na peto rumeno majico. Slovenski šampion je generalko na dirki po Švici opravil s strašljivo prevlado. Dobil je tri od petih etap ter zasledovalce odpihnil za več kot šest minut in pol. Prepričljiv je bil tudi zmagovalec 32. dirke po Sloveniji Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe).

»Izjemno težek dan je bil, trasa je bila nadvse zahtevna. Z ekipo smo naredili odlično delo, a vsak krog je bilo težje, šlo je na vso moč. Decathlon je na zadnjem vzponu narekoval zelo oster ritem, poskušal sem nadaljevati v tem ritmu. Brutalen dan je bil, izjemno vroče, vesel sem zmage in tega, da grem domov k Urški,« je Pogačar spomnil na nesrečo svoje zaročenke Urške Žigart, ki si je pri hudem padcu v uvodi etapi dirke po Švici zlomila čeljust.

Sorodni članki

Razno
Dirka po Švici

Brez majice je čakal na Pogačarja in ostal brez 500 evrov

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je bil razočaran po tesnem porazu na kronometru, rane je še posolila mednarodna zveza.
Nejc Grilc 21. 6. 2026 | 08:50
Preberite več
Photo
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Omerzel se je izkazal po Sloveniji, Pogačar po Švici

Od srede do danes smo gledali odlično dirkanje slovenskih kolesarjev.
Miroslav Cvjetičanin 21. 6. 2026 | 08:23
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar opozoril tekmece: Zdaj imam motiv, da sem čim prej na cilju

Tadej Pogačar je po dobrih novicah iz bolnišnice nekoliko boljše volje in pripravljen, da tudi za Urško v Švici dokonča nalogo.
Nejc Grilc 20. 6. 2026 | 07:31
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Sloveniji

Jakoba Omrzela čaka ognjeni krst na Vršiču

Mladi Novomeščan se bo v kraljevski etapi dirke po Sloveniji poskusil postaviti po robu Florianu Lipowitzu in njegovim rdečim bikom.
Miha Hočevar 19. 6. 2026 | 17:41
Preberite več
Photo
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Sloveniji

Lipowitz je bika zgrabil za roge, po Vršiču v zeleni majici

Nemški as upravičil vlogo favorita ob dvojni zmagi Red Bulla Bore Hansgrohe v 4. etapi dirke po Sloveniji, Jakob Omrzel do 3. mesta in bele majice.
Miha Hočevar 20. 6. 2026 | 17:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Naliv v Ljubljani je zalil podvoze in povzročil prometni kaos

V pasu od Tržiča prek Ljubljane in osrednje Slovenije do Loškega Potoka je padlo 50 litrov dežja na kvadratni meter, letošnji rekord strel, skoraj 15 tisoč.
20. 6. 2026 | 17:16
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Intervju

Gregor Golobič: »To so sekte«

Golobič je za N1 razkril tudi, da je Robertu Golobu v preteklosti svetoval glede zakonodajnih rešitev.
20. 6. 2026 | 07:59
Preberite več
Šport  |  Košarka
Luka Dončić

Dončić tudi v Stožicah osupnil s cestno raketo s 1000 konji (FOTO)

Luka Dončić se je na sponzorski dogodek v Stožice pripeljal z avtomobilom Brabus Rocket, ki ima kar 1000 konjev.
Nejc Grilc 21. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Vračanje v jugoslovanski kadrovski model

Nekateri delodajalci se zdaj vračajo k jugoslovanskemu modelu, ki smo ga pred desetletji že imeli. Gradijo, kupujejo ali najemajo stanovanja za svoje kadre.
Maja Grgič 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Izobraževanje in trg dela

Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

Sodelovanje z gospodarstvom omogoča boljšo usklajenost šolskih kurikulov z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri v energetiki

86 odstotkov podjetij ne pozna svojih zaposlenih

Napredovanja krepijo pripadnost in motivacijo, z zaposlovanjem zunanjih strokovnjakov pa podjetje hitro dobi želena znanja in nove izkušnje.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri

Kako energetika lovi mlade talente

Več kot 80 odstotkov podjetij iz energetske panoge podatkih iz lanskoletne ankete Energetske zbornice sodeluje z izobraževalnimi ustanovami.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Zdravje
Bolniške odsotnosti

Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvoTadej PogačarPrimož RogličFlorian LipowitzJakob OmrzelUrška Žigartdirka po Sloveniji

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Kultura  |  Knjiga
Slovo

Umrla je pesnica in prevajalka Erika Vouk

Njeno poezijo označujeta težnja h kultiviranju jezika in želja po osmišljanju sveta, temeljna značilnost njene izpovedi pa je miselna gibkost.
21. 6. 2026 | 19:14
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Švici

Pogačarjeva generalka tekmecem odvzela upanje

Kolesarstvo: Slovenski šampion je gospodaril na švicarskih cestah, na slovenskih pa Nemec Florian Lipowitz
Miha Hočevar 21. 6. 2026 | 18:54
Preberite več
Novice  |  Okolje
Vremenska napoved

Nad severom in zahodom države posamezne nevihte

Zvečer in v prvem delu noči bo nastalo nekaj posameznih neviht, kakšna je lahko tudi močnejša.
21. 6. 2026 | 18:20
Preberite več
Premium
Nedelo
Jane Russell

Najbolj zaželena ženska 20. stoletja

Jane Russell je filmsko kariero končala že na začetku 70. let, a publika jo je oboževala še dolgo potem.
Urša Izgoršek 21. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Video
Magazin  |  Zanimivosti
OFSAJD

Ofsajd vol 4: Nogomet je igra, posel in religija. Zdaj potrebuje še več etike.

Je nogomet odsev življenja ali samo najpomembnejša postranska stvar na svetu? Za Ajšo Vodnik, generalno direktorico AmCham Slovenija in predsednico AmChams in Europe, je lahko oboje.
Petra Kovič 21. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Novice  |  Okolje
Vremenska napoved

Nad severom in zahodom države posamezne nevihte

Zvečer in v prvem delu noči bo nastalo nekaj posameznih neviht, kakšna je lahko tudi močnejša.
21. 6. 2026 | 18:20
Preberite več
Premium
Nedelo
Jane Russell

Najbolj zaželena ženska 20. stoletja

Jane Russell je filmsko kariero končala že na začetku 70. let, a publika jo je oboževala še dolgo potem.
Urša Izgoršek 21. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Video
Magazin  |  Zanimivosti
OFSAJD

Ofsajd vol 4: Nogomet je igra, posel in religija. Zdaj potrebuje še več etike.

Je nogomet odsev življenja ali samo najpomembnejša postranska stvar na svetu? Za Ajšo Vodnik, generalno direktorico AmCham Slovenija in predsednico AmChams in Europe, je lahko oboje.
Petra Kovič 21. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Razno
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo