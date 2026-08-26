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Kolesarstvo

Pogačarjeva pot med velikane se je začela na Vuelti

Tadej Pogačar je pred sedmimi leti na Vuelti debitiral na tritedenski dirki, osvojil tri etape in končal na tretjem mestu.
Leta 2019 je kolesarski svet spoznal kolesarja, kot ga še ni bilo. FOTO: Oscar Del Pozo Afp
Galerija
Leta 2019 je kolesarski svet spoznal kolesarja, kot ga še ni bilo. FOTO: Oscar Del Pozo Afp
Miroslav Cvjetičanin
26. 8. 2026 | 15:33
26. 8. 2026 | 15:41
7:20
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Takrat je bilo jasno, da se je rodil kolesar, ki bo zaznamoval prihodnost svetovnega kolesarstva. Tadej Pogačar je danes petkratni zmagovalec Dirke po Franciji, zmagovalec Gira in kolesar, ki je osvojil že vrsto največjih enodnevnih klasik. Vuelta pa ostaja velika tritedenska dirka, ki je še ni dobil.

Prav španska dirka pa je bila tista, ki je leta 2019 začela njegovo izjemno pot med najboljše kolesarje sveta. Takrat je imel komaj 20 let in je na svojem prvem grand touru osvojil tretje mesto. To je do danes njegov najslabši skupni rezultat na tritedenski dirki. Poleg tega je dobil tri etape. Letos se na Vuelto vrača pri 27 letih in že na svojem desetem grand touru. Njegova zgodba s špansko dirko pa se je začela precej bolj skromno.

Na Vuelto naj bi prišel šele leto pozneje

Pogačar po zmagi na Dirki prihodnosti - Tour de l'Avenir, leta 2018 sprva sploh ni bil predviden za nastop na grand touru v svoji prvi profesionalni sezoni. Načrt je predvideval približno 65 do 70 tekmovalnih dni v letu 2019, nato pa nastop na Giru ali Vuelti leta 2020, odvisno od njegove izbire. Dirka po Franciji naj bi sledila leta 2021, šele nato pa bi se lotil največjih ciljev. Toda mladi Slovenec je napredoval precej hitreje od pričakovanj. K temu je pomembno prispevala tudi zmaga na Dirki po Kaliforniji leta 2019. Pri vsega 20 letih je tako dobil priložnost za nastop na svojem prvem tritedenskem tekmovanju.

Na štartu tudi veliki favoriti

Vuelta 2019 se je začela v Torrevieji, na štartu pa so bili trije nekdanji zmagovalci: Alejandro Valverde, Nairo Quintana in Fabio Aru. Pogačar je bil v njihovi družbi novinec, od katerega so pričakovali predvsem učenje in pridobivanje izkušenj. Toda uvod za njegovo ekipo ni bil spodbuden. V ekipnem kronometru je zasedla šele predzadnje mesto. Glavni favorit za zmago je bil Primož Roglič, ki je bil pred tem tretji na Giru, vendar še ni osvojil tritedenske dirke. Pogačar je bil med mladimi kolesarji eden tistih, na katere so opozarjali že pred začetkom dirke.

Tadej Pogačar je zmagal 6. septembra, na 13. etapi od Bilbaa do Los Machucosa, drugi je bil Primož Roglič. FOTO: Ander Gillenea Afp
Tadej Pogačar je zmagal 6. septembra, na 13. etapi od Bilbaa do Los Machucosa, drugi je bil Primož Roglič. FOTO: Ander Gillenea Afp

Prva bela majica in zmaga v Andori

Leta 2019 je Vuelta prvič uvedla belo majico za najboljšega kolesarja, mlajšega od 26 let, s čimer se je pridružila tradiciji preostalih dveh velikih etapnih dirk. Pogačar je svojo prvo belo majico oblekel po šesti etapi. Takrat jo je sicer nosil posredno, saj je bil vodilni v razvrstitvi mladih še drug kolesar. Na sedmi etapi je Pogačar izgubil 51 sekund proti Valverdeju, ki je zmagal na izjemno strmem vzponu Mas de la Costa. Dva dni pozneje pa je sledil prvi velik mejnik. Na deveti etapi v Andori je Pogačar osvojil svojo prvo zmago na grand touru. Takrat je začel nase opozarjati tudi širšo javnost.

»Sem Tadej Pogačar iz Slovenije«

Na prvem prostem dnevu je mladi Slovenec dobil priložnost, da se predstavi svetu. Pojasnil je, da prihaja iz majhne države, v kateri so ljudje delavni, in da je začel kolesariti pri devetih letih, predvsem zato, ker je želel početi vse, kar je počel njegov starejši brat. Brat je pozneje kolesarjenje opustil, Pogačar pa ne. Nadaljeval je z delom in napredkom. Takrat še nihče ni mogel vedeti, kako daleč ga bo pripeljala pot, ki se je začela skoraj dve desetletji prej.

Na polovici dirke že med najboljšimi

Po polovici Vuelte je bil Roglič v skupnem seštevku v vodstvu, Valverde je zaostajal 1:52, Pogačar pa je bil peti z zaostankom 3:05. Na 13. etapi je sledil nov dokaz njegovega izjemnega potenciala. Na strmem vzponu Los Machucos sta skupaj prispela dva Slovenca, Pogačar pa je osvojil etapo in se prvič prebil na vrh razvrstitve mladih. Toda boj za stopničke še ni bil končan. Na 18. etapi je Pogačar izgubil nekaj časa in bil pred predzadnjo etapo peti v skupnem seštevku. Do tretjega mesta ga je ločilo 1:18. Na ramenih je nosil zeleno majico, saj so imeli kolesarji pred njim v točkovanju druge vodilne majice.

Tadej v zeleni majici na Vuelti 2019. FOTO: Oscar Del Pozo Afp
Tadej v zeleni majici na Vuelti 2019. FOTO: Oscar Del Pozo Afp

Napad, ki je spremenil njegovo kariero

Predzadnja etapa je vodila proti Plataforma de Gredos. Čakalo jih je približno 4500 višinskih metrov, poleg tega pa so dirko oteževali dež, veter in močna ubežna skupina. Pogačarja to ni ustavilo. Napadel je 38 kilometrov pred ciljem in se odpeljal tekmecem. Na cilju je imel minuto in 32 sekund prednosti pred svetovnim prvakom, ki je osvojil drugo mesto. Pogačar je tako osvojil svojo tretjo etapno zmago na Vuelti in se v skupnem seštevku povzpel na končno tretje mesto. Takrat je bilo jasno, da njegov nastop ni bil več samo uspešen debi. Bil je napoved nečesa veliko večjega.

Tudi največji so prepoznali izjemen talent

Med gledalci pred televizijskimi zasloni je bil tudi eden največjih kolesarjev vseh časov. Njegova ocena mladega Slovenca je bila kratka, vendar pomenljiva: tistega dne je bilo jasno, da gre za izjemnega šampiona. Pogačar je pri 20 letih in 329 dneh postal eden najmlajših kolesarjev, ki so se povzpeli na stopničke grand toura. Pred njim so pred 21. rojstnim dnem na stopničkah tritedenskih dirk stali le redki kolesarji. Med njimi so bili Fausto Coppi, Antonio Jimenez in Giambattista Baronchelli.

Še bolj izjemen je podatek, da je bil Pogačar takrat eden redkih kolesarjev, ki so pred 21. rojstnim dnem na grand touru osvojili tri etape, pri čemer so bile vse tri gorske.

Začetek novega poglavja v kolesarstvu

Vuelta 2019 je bila več kot le uspešen prvenec. Pogačar je z njo odprl novo poglavje svoje kariere in hkrati pokazal, da lahko tudi zelo mladi kolesarji posežejo po najvišjih mestih na najtežjih etapnih dirkah. Sedem let pozneje je slika povsem drugačna. Pogačar ima v zbirki pet zmag na Touru in zmago na Giru, Vuelta pa ostaja zadnji veliki manjkajoči naslov.

Toda prav na Vuelti se je njegova zgodba o osvajanju grand tourov začela.

Tadej na stopničkah Vuelte v Madridu leta 2019. FOTO: Luis Angel Gomez
Tadej na stopničkah Vuelte v Madridu leta 2019. FOTO: Luis Angel Gomez

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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