Pogačarjeva toskanska ljubezen je avgusta prevroča

Rim - Vrhunsko kolesarstvo se je minuli teden vrnilo na velika vrata. Strade Bianche, prva dirka svetovne serije po marčni pandemični prekinitvi, je navdušila z epskim bojem po makadamu in pod žgočim toskanskim soncem. Sicer brez večjega slovenskega uspeha, zmage se je veselil trdoživi Belgijec Wout Van Aert. Vendar bodo imeli Tadej Pogačar, Jan Polanc, Matej Mohorič in druščina v tej zgoščeni pokoronski sezoni še obilico priložnosti.O tem, kdo je bil v soboto junak dneva ni dvoma. Van Aert, ki sicer tako kot Primož Roglič brani barve nizozemske ekipe Jumbo Visma, je imel v nečloveških razmerah (na štartu so termometri ...