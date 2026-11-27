Besede Tadeja Pogačarja, da je »prepričan, da velika večina današnjega pelotona ne uporablja dopinga« in da se ta zaradi zdravstvenih tveganj ter finančnih in poklicnih posledic ob morebitnem pozitivnem testu »preprosto ne splača«, še naprej sprožajo odzive.

Tokrat se je oglasil nekdanji profesionalni kolesar in dolgoletni kritik dopinga Paul Kimmage, ki slovenskemu šampionu svetuje, naj se o temni preteklosti kolesarstva pogovori kar znotraj lastnega moštva.

»Naj mu odgovorim z vprašanjem: kdo vodi njegovo ekipo in kakšne so njegove izkušnje? Se je Mauro Gianetti kdaj pogovoril z njim?« je v pogovoru za road.cc dejal 64-letni Irec.

Kimmage je s tem meril na preteklost generalnega direktorja UAE Team Emirates Maura Gianettija, ki je kot profesionalni kolesar nastopal v devetdesetih letih, obdobju, močno zaznamovanem z uporabo eritropoetina (EPO). Švicar je pozneje vodil tudi moštvo Saunier Duval, v katerem se je več kolesarjev zapletlo v odmevne dopinške afere.

Mauro Gianetti je leta 1995 osvojil Liege–Bastogne–Liege in Amstel Gold Race. Sam je zanikal, da bi kot kolesar uporabljal EPO, o hospitalizaciji na dirki po Romandiji leta 1998 pa ni želel podrobneje govoriti. Kot vodja Saunier Duvala je pozneje sodeloval z več kolesarji, ki so se zapletli v dopinške afere, pri čemer je trdil, da je bil sam žrtev njihovih dejanj. FOTO: Miha Hočevar

Gianetti je sicer zanikal, da bi kot kolesar uporabljal prepovedana sredstva, prav tako pa zavrača osebno odgovornost za dopinške prekrške svojih nekdanjih varovancev.

»Lahko bi odgovor postavil v kontekst«

Kimmage meni, da Pogačarjeve besede zanemarjajo dolgo in globoko zakoreninjeno povezanost profesionalnega kolesarstva z uporabo prepovedanih sredstev.

»Če bi odgovor, ki ga je podal, oblikoval takole: 'Iz izkušenj svojega generalnega direktorja Maura Gianettija vem, da je bil doping zelo nevarna igra – da so se ljudje tega posluževali –, sam pa tega nisem pripravljen početi' ... Lahko bi to predstavil na tak način in s tem podal kontekst,« je pojasnil Irec.

Nato je bil še ostrejši.

»Ne pa stvari predstaviti v smislu: Zakaj bi to sploh kdo počel? Ko pa se je prav to počelo skozi vso zgodovino, vse od Toma Simpsona naprej.«

Britanec Tom Simpson je namreč leta 1967 umrl med vzponom na Mont Ventoux na Touru, v njegovem telesu pa so po smrti našli amfetamine in alkohol. Njegova smrt je postala eden najbolj razvpitih simbolov zgodnje zgodovine dopinga v profesionalnem kolesarstvu.

»Pogačarja ne razumem«

Kimmage meni, da so vprašanja o dopingu, ki še naprej spremljajo Pogačarja in njegovo moštvo, tudi posledica tega, da se kolesarstvo nikdar ni zares odkrito soočilo s svojo preteklostjo in posledicami dopinške ere Lancea Armstronga.

»Želel sem videti Chrisa Frooma, Bradleyja Wigginsa, Gerainta Thomasa in vse druge, kako pridejo na novinarsko konferenco, dvignejo roko in rečejo: 'Preden začnemo, želim, da me vprašate o dopingu in o vsem, kar vas zanima glede moje predstave in tega, kar sem pravkar naredil,'« je dejal za road.cc.

»Prav to bi se moralo zgoditi takoj po Armstrongovi eri. S tem bi sami povabili k podrobnemu preverjanju. To bi se moralo zgoditi, pa se ni.«

Kimmage profesionalni peloton dobro pozna tudi iz lastnih izkušenj. Med letoma 1986 in 1989 je dirkal med profesionalci in trikrat nastopil na Touru, po koncu kariere pa se je posvetil športnemu novinarstvu. V avtobiografiji Rough Ride je odkrito pisal o razširjenosti dopinga v profesionalnem kolesarstvu in pozneje postal eden njegovih najvidnejših kritikov.

»V današnjem kolesarstvu je ogromno stvari, ki jih ne razumem,« je nadaljeval.

»Pogačarja ne razumem. Gledam ga na Liege–Bastogne–Liege, kako sedi na kolesu med vzponom na La Redoute in niti ust ne odpre, da bi zadihal.«

Nato je dodal: »Kolesarstvo je bilo težko, ko sem dirkal jaz. Mislim, da je še vedno težko. Pogledam njega in ni videti, da bi mu bilo težko.«

»Kmalu boš sladoled prodajal z menoj«

Na Pogačarjeve besede se je pred tem že odzval tudi nekdanji italijanski kolesar Riccardo Ricco, ki je menil, da je Slovenec z opazko o prodajanju sladoleda meril prav nanj.

»Mnogi želijo ostati v kolesarstvu tudi po koncu kariere, kot športni direktorji ali trenerji. Zaradi ene napake pa lahko na koncu pristaneš pri prodajanju sladoleda ali česa podobnega,« je za Gazzetto dejal Pogačar.

Ricco, ki je leta 2008 kot član Gianettijevega Saunier Duvala osvojil tretje mesto na Giru in dobil dve etapi Toura, nato pa je bil pozitiven na različico EPO CERA, je pozneje prejel dosmrtno prepoved delovanja v kolesarstvu in danes dela prav v sladoledarskem poslu.

»Sprejmem, res je smešno. Prej ali slej sem pričakoval takšno primerjavo. Ampak povedal ti bom nekaj: ne bo trajalo dolgo, preden boš sladoled delal z menoj,« je Pogačarju odgovoril na instagramu.

Nato je dodal: »Preden spregovoriš, moraš biti stoodstotno prepričan. Od takrat sem videl že precej ljudi, ki so zamenjali stran.«