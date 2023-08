Pogačarjevi avtogrami in fotografije za žrtve poplav

Številnim slovenskim športnikom, ki bodo finančno pomagali žrtvam poplav v Sloveniji, se je pridružil tudi kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je v nedeljo na svetovnem prvenstvu na Škotskem osvojil bron na cestni dirki, zdaj pa se pripravlja na nastop na jutrišnji vožnji na čas.

»V zadnjem tednu smo bili priča uničujočim poplavam, ki so prizadele nekatera območja naše Slovenije. Vabim vas, da se mi pridružite 23. avgusta ob 18. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bom z veseljem delil avtograme in se fotografiral z vami. Za vsako fotografijo in podpis bom doniral deset evrov v dobrodelne namene za odpravljanje škode in pomoč prizadetim v poplavah. Ne glede na vaše število bomo skupaj donirali najmanj 10.000 evrov. Se že veselim srečanja z vsemi vami v Ljubljani. Hvala,« je v sporočilu za javnost zapisal Pogačar, ki prihaja iz ene od najbolj prizadetih občin, Komende.