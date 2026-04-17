Pogačarjev vlak pred četrtim spomenikom sezone vse močnejši

Na Brabantski puščici se je v šprintu glavnine največje zmage v karieri razveselil ekipni kolega Luke Mezgeca pri Jayco Aluli Anders Foldager. Dobro so dirkali tudi ekipni kolegi Tadeja Pogačarja pri Emiratih – predvsem veseli dejstvo, da se po poškodbi vrača Tim Wellens, padec na Pariz-Roubaixu pa ni bil prehud za Floriana Vermeerscha. Prihodnjo nedeljo bo namreč na sporedu spomenik Liège-Bastogne-Liège.

Foldager je sicer dobli šprint velike skupine – letos bo zasedba v Ardenih precej šibka, tako pa je bilo tudi tokrat. Lani sta se denimo v šprintu dvojice za slavje v Overijseju udarila Remco Evenepoel in Wout van Aert, letos pa ju ni bilo na štartu. Četudi so nekateri poskušali z napadi, med njimi tudi Hrvat Fran Miholjević (Bahrain Victorious), smo v zaključku videli pravi šprinterski boj za prestižno zmago, kjer je član Jayco Alule premagal Quintena Hermansa (Pinarello-Q36,5) in Benoita Cosnefroyja (UAE Emirates-XRG).

Po poškodbi se je uspešno na dirke vrnil tudi aktualni belgijski prvak Tim Wellens (UAE Emirates-XRG), ki se je poškodoval letos na dirki Kuurne-Bruselj-Kuurne. To je odlična novica za Emirate, ki imajo letos obilo težav s poškodbami. »Ekipa ima trenutno 14 kolesarjev, ki niso v najboljši pripravljenosti, ali pa so poškodovani,« je pred štartom povedal njihov glavni športni direktor Joxean Fernandez Matxin.

»Zelo se veselim svoje prve dirke po padcu, sa je do vrnitve minilo kar nekaj časa. Vsega skupaj sem bil odsoten tri tedne in v tem obdobju sem izgubil formo, ki sem jo v zadnjih dnevih skušal pridobiti nazaj. Vseeno se še vedno počutim, kot da sem še daleč od svoje najboljše forme, zato bom poskušal na naslednjih dirkah čim bolje pomagati svojim moštvenim kolegom,« je povedal za klubsko spletno stran.

Kot poškodovana sta za zdaj na spletni strani ProCyclingStats navedena mlada zvezdnika Jan Christen in Isaac del Toro. Mehičan je bil sprva v načrtu, da bi na spomeniku Liège-Bastogne-Liège pomagal Tadeju Pogačarju, a zaradi padca (in tudi slabše forme) ga v Ardenih ne bomo videli, njegovo vrnitev pa gre pričakovati šele na dirki po Franciji.

V nedeljo je sprva na sporedu največja nizozemska klasika Amstel Gold Race, nato v sredo sledi Valonska puščica, veliki finale pa bo nedeljski četrti spomenik sezone, ki ga boste lahko spremljali tudi na TV Slovenija. Poleg Tadeja Pogačarja bodo na delu tudi Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Domen Novak (UAE Emirates-XRG).