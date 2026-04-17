Kolesarstvo

Pogačarjev vlak pred četrtim spomenikom sezone vse močnejši

V Belgiji je danes za nami Brabantska puščica, dirka, ki nas od flandrijskih klasik počasi popelje proti ardenskim. Odlično so se izkazali kolesarji Emiratov.
Tim Wellens se je ob Tadeju Pogačarju v zadnjih sezona izkazal kot zvest in močan pomočnik. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Tim Wellens se je ob Tadeju Pogačarju v zadnjih sezona izkazal kot zvest in močan pomočnik. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Matic Rupnik
17. 4. 2026 | 18:08
17. 4. 2026 | 18:50
2:56
A+A-

Na Brabantski puščici se je v šprintu glavnine največje zmage v karieri razveselil ekipni kolega Luke Mezgeca pri Jayco Aluli Anders Foldager. Dobro so dirkali tudi ekipni kolegi Tadeja Pogačarja pri Emiratih – predvsem veseli dejstvo, da se po poškodbi vrača Tim Wellens, padec na Pariz-Roubaixu pa ni bil prehud za Floriana Vermeerscha. Prihodnjo nedeljo bo namreč na sporedu spomenik Liège-Bastogne-Liège. 

image_alt
Tadej Pogačar nas žene naprej, a vsak ima svojo pot

Foldager je sicer dobli šprint velike skupine – letos bo zasedba v Ardenih precej šibka, tako pa je bilo tudi tokrat. Lani sta se denimo v šprintu dvojice za slavje v Overijseju udarila Remco Evenepoel in Wout van Aert, letos pa ju ni bilo na štartu. Četudi so nekateri poskušali z napadi, med njimi tudi Hrvat Fran Miholjević (Bahrain Victorious), smo v zaključku videli pravi šprinterski boj za prestižno zmago, kjer je član Jayco Alule premagal Quintena Hermansa (Pinarello-Q36,5) in Benoita Cosnefroyja (UAE Emirates-XRG). 

Po poškodbi se je uspešno na dirke vrnil tudi aktualni belgijski prvak Tim Wellens (UAE Emirates-XRG), ki se je poškodoval letos na dirki Kuurne-Bruselj-Kuurne. To je odlična novica za Emirate, ki imajo letos obilo težav s poškodbami. »Ekipa ima trenutno 14 kolesarjev, ki niso v najboljši pripravljenosti, ali pa so poškodovani,« je pred štartom povedal njihov glavni športni direktor Joxean Fernandez Matxin.

»Zelo se veselim svoje prve dirke po padcu, sa je do vrnitve minilo kar nekaj časa. Vsega skupaj sem bil odsoten tri tedne in v tem obdobju sem izgubil formo, ki sem jo v zadnjih dnevih skušal pridobiti nazaj. Vseeno se še vedno počutim, kot da sem še daleč od svoje najboljše forme, zato bom poskušal na naslednjih dirkah čim bolje pomagati svojim moštvenim kolegom,« je povedal za klubsko spletno stran. 

Kot poškodovana sta za zdaj na spletni strani ProCyclingStats navedena mlada zvezdnika Jan Christen in Isaac del Toro. Mehičan je bil sprva v načrtu, da bi na spomeniku Liège-Bastogne-Liège pomagal Tadeju Pogačarju, a zaradi padca (in tudi slabše forme) ga v Ardenih ne bomo videli, njegovo vrnitev pa gre pričakovati šele na dirki po Franciji.

V nedeljo je sprva na sporedu največja nizozemska klasika Amstel Gold Race, nato v sredo sledi Valonska puščica, veliki finale pa bo nedeljski četrti spomenik sezone, ki ga boste lahko spremljali tudi na TV Slovenija. Poleg Tadeja Pogačarja bodo na delu tudi Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Domen Novak (UAE Emirates-XRG).

Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Imamo 3,5 milijona evrov in vsak vloženi evro oplemenitimo

Miha Butara, predsednik Olimpijinih hokejistov, navdušen nad sezono s polfinalom ICEHL in z rekordno polnim Tivolijem.
Siniša Uroševič 17. 4. 2026 | 18:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Overijse

Pogačarjev vlak pred četrtim spomenikom sezone vse močnejši

V Belgiji je danes za nami Brabantska puščica, dirka, ki nas od flandrijskih klasik počasi popelje proti ardenskim. Odlično so se izkazali kolesarji Emiratov.
Matic Rupnik 17. 4. 2026 | 18:08
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Koalicijska pogajanja

Janšev »skakač« dokončno zapustil pogajanja z Golobom

S košarico prvaka Demokratov relativni zmagovalki volitev smo še korak bliže četrti vladi Janeza Janše.
Uroš Esih 17. 4. 2026 | 18:07
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nestanovitnost na trgu ne vpliva neposredno na cene plina za gospodinjstva

Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Gradbišča, kot jih poznamo, izginjajo

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Razstava, ki razkriva skrito zgodovino denarja in prevar

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
15. 4. 2026 | 10:07
Preberite več

