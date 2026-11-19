Iz Belgije prihaja nenavadna zgodba, ki bo popestrila kolesarski čas kislih kumaric, vpleten je javni občinski uslužbenec, ki je bil nekoliko preveč radoveden in je zašel v težave. Zanimalo ga je, kje živijo najboljši kolesarji na svetu, zato je zdaj že nekdanji uslužbenec občine La Louvière je do njihovih osebnih podatkov dostopal prek občinskega sistema. Med kolesarji, po katerih je poizvedoval, je bil tudi Wout van Aert, ki z ženo Sarah De Bie zahteva 400 evrov simbolične odškodnine. Uslužbenec je med januarjem in septembrom 2023 vpogledal v osebne podatke 30 kolesarjev, med njimi Remca Evenepoela, Mathieuja van der Poela in Grega Van Avermaeta. Dostopal je tudi do podatkov oseb, ki so sodelovale pri izvedbi volitev. »Sprva je šlo za volilne namene. Nato je radovednost postala ...