Pogačar se vsako leto izumi na novo, a glavnemu cilju ne bo ušel

Rekordna sezona se je za ekipo UAE Emirates končala s 95 zmagami, največje je prinesel Tadej Pogačar. Po kratkem odmoru je v zasedbi že čas za načrtovanje prihodnosti, ciljev znotraj ekipe še niso povsem uskladili, a je jasno, da slovenskega zvezdnika znova čaka nastop na francoski pentlji.

»V principu smo dogovorjeni, Tadej bo meril na Tour in nato na zmago na svetovnem prvenstvu, glede drugih ciljev pa bomo še videli,« pojasnjuje vodja športnega dela ekipe Joxean Fernandez Matxin, ki je ob tem še dodal: »Ni me sram priznati, Tour je daleč največja dirka na svetu in to velja tudi za nas.« Pogačar po koncu francoske pentlje ni skrival utrujenosti, drugo leto bo na poti od Barcelone do Pariza lovil rekordno peto rumeno majico.

Pogi je razveselil številne navijače v Komendi in na Krvavcu. FOTO: Dejan Javornik

Matxin je v pogovoru za Marco opozoril svoje kolesarje, da ne smejo zaspati na lovorikah: »Res je, uspelo nam je vrhunsko leto, a je vedno lahko še bolje. Vse ekipe podrobno spremljajo, kaj počnemo, kako želimo dirkati, kje bomo napadli, zato moramo tudi mi napredovati in se razvijati. Tadej to pooseblja, vsako leto je drugačen, a že pet let najboljši. Je razred zase.«

Ob tem je pohvalil ekipo, ki ostaja skromna, predvsem pa v njej vlada odličen timski duh. Kako tudi ne, ko pa je zmago v sezoni 2025 vpisalo kar 20 različnih kolesarjev, prejšnji rekord po številu zmag v sezoni ekipe HTC Columbia (sezona 2009) so popravili za deset zmag.