Pogačarju in drugim zaradi prečkanja železnice grozi sodišče

Kolesarji s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem na čelu so na današnji dirki po Flandriji kljub rdeči luči in spuščanju zapornice prečkali železniško progo pred prihajajočim vlakom, zaradi česar jih bodo preganjale belgijske oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Prepoznali bomo kršitelje in pripravili poročilo,« je v objavi za javnost zapisalo tožilstvo Vzhodne Flandrije.

Med približno 20 kolesarji, ki so pod rdečo lučjo kršili prometne predpise in prečkali železniško progo, tik preden se je spustila zapornica, sta bila tudi poznejši zmagovalec Pogačar in tretjeuvrščeni Belgijec Remco Evenepoel. Drugi kolesarji v glavnini so se pravilno ustavili pred zaporo, že pred tem pa so varno železniško progo prečkali ubežniki, ki so bili več minut v ospredju dirke.

Incident se je zgodil nekaj več kot 210 km pred ciljem v mestu Wichelen, kljub opozorilnim lučem pa so nekateri kolesarji prečkali železniško progo, še preden se je spustila zapornica. Obe skupini kolesarjev iz glavnine sta se nato nekaj minut pozneje združili, potem ko je vmes poseglo vodstvo dirke in upočasnilo skupino s Pogačarjem in Evenepoelom.

Kršitev četrte stopnje

Po pisanju belgijske tiskovne agencije je prečkanje železniške proge pod rdečo lučjo kršitev četrte stopnje, ki lahko privede tudi do zaslišanja na sodišču.

O dogodku je na novinarski konferenci po zmagi govoril tudi Pogačar. »Kar naenkrat so tri osebe skočile na cesto in nam pokazale, da se moramo ustaviti. Ampak kako se lahko ustaviš v eni sekundi? To bi morali storiti prej, ne 10 metrov pred zapornico,« je dejal slovenski as.

Zdaj trikratni zmagovalec spomenika po Flandriji je najprej pomislil na nekaj drugega. »Najprej sem mislil, da so te tri osebe protestniki in da se dogaja nekaj norega. Glavnina je bila razbita in pravila so ob tem nekoliko čudna. Ne vem, zakaj niso pred tem ustavili že ubežnikov in nas, kot bi moralo biti. Ampak vse se je dobro izšlo,« je še dodal današnji zmagovalec.