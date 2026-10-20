Pogačarju obrnil hrbet, zdaj bo pomagal rivalu

V moštvu UAE Team Emirates-XRG bodo v prihodnji sezoni ostali brez enega najbolj preizkušenih pomočnikov Tadeja Pogačarja. Pavel Sivakov po treh letih zapušča ekipo svetovnega prvaka in se seli k Decathlon CMA CGM, kjer je podpisal pogodbo do konca leta 2029. Francozi imajo veliko denarja in krepijo zasedbo okrog 20-letnega Paula Seixasa, enega največjih talentov svetovnega kolesarstva.

Devetindvajsetletni Sivakov je bil pomemben člen Pogačarjeve spremljevalne zasedbe in je sodeloval tudi pri njegovih zmagah na dirki po Franciji v letih 2024 in 2025. V UAE je vse bolj prevzemal vlogo zanesljivega pomočnika, kljub temu pa je znal izkoristiti priložnosti zase. Med drugim je osvojil dirko Ruta del Sol in bil deveti na Vuelti 2024.

»Ko pogledam nazaj, se šele zdaj zavedam, koliko neverjetnih trenutkov sem doživel v zadnjih treh sezonah. Že zdaj čutim nostalgijo, saj bodo to zagotovo nekateri najlepši spomini moje kariere,« je ob slovesu zapisal Sivakov. Poudaril je, da je ponosen, ker je sodeloval pri zgodovinskih uspehih UAE in bil del skupine, v kateri je imel vsak svojo vlogo.

Poudaril je, da je ponosen na sodelovanje s slovenskim šampionom. Foto Miha Hočevar

Decathlon CMA CGM ima velike načrte. Poleg Sivakova se bosta moštvu pridružila tudi Ben O’Connor, ki se vrača po ponesrečeni epizodi pri Jaycu AlUli, in veteran Laurens De Plus, s čimer Francozi gradijo močno podporno zasedbo za Seixasa. Dvajsetletnik je eden najbolj vročih mladih kolesarjev na svetu, moštvo pa ga želi dolgoročno zadržati in okoli njega zgraditi ekipo za boj za največje etapne dirke. Seixas sicer pogodbe še ni podaljšal, tudi z okrepitvami pa mu moštvo želi pokazati, da bo imel v Franciji dovolj dobre pogoje za naskok na rumeno majico.

Za Pogačarjevo zasedbo odhod Sivakova pomeni izgubo preizkušenega pomočnika za najtežje gorske etape, a hkrati ni nobena tragedija. Dobrih pomočnikov je ob slovenskem šampionu dovolj, sploh to velja zaradi načina, na katerega Pogačar rad zmaguje. Pogi ni kot Chris Froome, ki je potreboval vlak na vzponih, raje ima kratka in silovita pospeševanja, ki pripravijo teren za njegov napad. In eksplozivnih kolesarjev ima ob sebi tudi po odhodu Sivakova dovolj.