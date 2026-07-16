Pogi Challenge bo v ponos Tadeju in Komendi

Tadej Pogačar je z izjemnimi uspehi ime rodne Komende oziroma Klanca pri Komendi ponesel v širni svet. Čez dobra dva tedna, ko bo na sporedu drugi Pogi Challenge, ju bo postavil v središče kolesarskega sveta in tudi s tem pomagal pri odpravljanju posledic ujme, ki je njegove domače kraje opustošila 10. junija.

Če bo šlo vse po njegovih načrtih, bo proslavljanje zgodovinske pete zmage na Touru trajalo tri nepozabne dni. Med kolesarskim praznikom bodo zbrali veliko sredstev za Fundacijo Tadeja Pogačarja, ki pomaga predvsem mladim, ki se še borijo z rakom ali so ga premagali, za Pogi Team, v katerem se kalijo njegovi nasledniki, tokrat pa tudi za Pogačarjeve sosede in sokrajane, ki jih je že drugič v treh letih močno prizadela huda ura.

Pogačar jim bo namenil donacijo v višini 100.000 evrov, prejeli pa bodo tudi del izkupička od dražbe njegovih osebnih predmetov ter edinstvene prireditve na svetu, Pogi Challengea. Idejo zanj je dobil Simon Rožnik, ustanovitelj in direktor agencije Extrem, ki se je podpisal že pod številne izjemne dogodke, ki združujejo vrhunski šport, pustolovščine in zabavo.

Pred nekaj dnevi je s svojo ekipo na Ljubljanici priredil Odbojko na vodi, vsako leto skrbi tudi za organizacijo priljubljenega vzpona na Vršič Goni Pony, v Ljubljano je s spektaklom Triglav The Rock pripeljal tudi najboljše plezalke in plezalce na svetu … Lotil se je spektaklov v številnih športih, od košarke do nogometa in smučanja po travi, Pogi Challenge, Pogijev izziv s Klanca na klanec, pa je vendarle nekaj posebnega.

Lokalni ponos

Na njem se lahko na vzponu na Krvavec 1189 ljubiteljskih kolesarjev (toliko je višinskih metrov od Klanca do Plaže na Krvavcu) pomeri z najboljšim na svetu. Lanska krstna izvedba je bila velika uspešnica, dogodek je bil vrhunsko organiziran, prejel je tudi nagrado za enega od najboljših dogodkov leta v Evropi, in to v konkurenci dirke formule ena v Monte Carlu in drugih prestižnih prireditev.

Lanski prvi Pogi Challenge je bil velika uspešnica. FOTO: Dejan Javornik

»Zamisel je bila moja. Eno leto sem prek različnih kanalov poskušal priti do Tadeja, da bi mu jo predstavil, nato pa sem vendarle prišel do številke njegovega očeta Mirka. Poklical sem ga in smo se zelo hitro dogovorili. Zelo dobro smo se ujeli, mislim, da smo postali prijatelji. Vzeli so me za svojega, zaupajo mi. Izjemno pomembno se mi zdi predvsem zaupanje,« je povedal Rožnik, ki smo ga ujeli na terenu. Z njim smo se pogovarjali, medtem ko je pri krožišču v Komendi, ki je že pisano, kot so vse Pogačarjeve zmage, s sodelavci na asfalt barval logotip Pogi Challengea.

»Če ne bi bilo toliko priprav, bi bil zdaj gotovo na Touru. Tako kot se Tadej trudi v Franciji, se jaz tukaj, da bo Pogi Challenge v ponos Tadeju ob tem zgodovinskem trenutku. Upam, da ob osvojitvi petega Toura. Naredili bomo vse, da bo to pravi kolesarski spektakel v Komendi. Sodelovanje z družino Pogačar pa je fenomenalno. So preprosti ljudje, v njih je veliko lokalnega ponosa. Prihajam iz Horjula in vem, kaj to pomeni. Veliko dajejo na lokalno okolje. Upam, da se Komenda zaveda tega. Res so srčni ljudje,« je nadaljeval Rožnik.

Prvič s televizijskim prenosom

Izkazal se je že z lansko prireditvijo, a letošnja je zanj vseeno poseben izziv. Lani so namreč ločeno pripravili julijski kriterij Tadeja Pogačarja in oktobrski Pogi Challenge, tokrat bosta to združeni prireditvi od petka, 31. julija, do nedelje, 2. avgusta. »Izkušnje so gotovo pomembne, kot tudi to, da delamo s srcem. To mi res veliko pomeni in 24 ur na dan razmišljam, kako vse skupaj dobro izpeljati, da vse poteka tako, kot je treba. Je pa letošnji dogodek po obsegu trikrat večji kot lanski, že zaradi tega, ker je tridnevni. Na kriterij, ki ga bodo prenašali na slovenski nacionalni televiziji in Eurosportu, pridejo zvezdniki svetovnega kolesarstva, kot sta Filippo Ganna in Isaac del Toro. Tako obsežnega dogodka še nisem pripravljal,« je naš sogovornik razkril in obljubil, da bomo na ulicah Komende spremljali ekshibicijo z zasedbo, primerljivo z največjimi dirkami.

Sodelovanje z družino Pogačar je fenomenalno. So preprosti ljudje, v njih je veliko lokalnega ponosa. Prihajam iz Horjula in vem, kaj to pomeni. Veliko dajejo na lokalno okolje. Upam, da se Komenda zaveda tega. Res so srčni ljudje. Simon Rožnik

Pričakovati je še številna druga zveneča tuja in slovenska imena, a v središču pozornosti bo seveda Pogačar. Kriteriju sledi sprejem po Touru, ki ga bo popestril koncert Magnifica. Vendar bo spektakularni petek le uvod v izjemni konec tedna. Sobota bo namenjena družinam, na kolesih se bodo lahko pomerili najmlajši, a tudi starši ne bodo stali križem rok. »V petek imamo Magnifica, v soboto Čuke, v nedeljo DJ Time in še eno posebno glasbeno presenečenje za Tadeja. Veliko pozornosti smo namenili Pogijevi navijaški coni. Prihaja 25 razstavljavcev, tudi njegov proizvajalec koles Colnago. Predviden je tudi prihod tovornjaka ekipe UAE, da bodo ljudje od blizu spoznali, kako Tadej preživlja Tour. Priredili bomo vlečenje vrvi s kolesi, to je nova stvar, ki smo jo izumili. Tudi smoothie bo mogoče pripraviti s kolesom, se učiti vožnje z monociklom. Vse bo na temo kolesarstva, imeli bomo tudi pumptrack in kolesarsko skakalnico za otroke,« je Rožnik naštel številne atrakcije, ki čakajo obiskovalce.

Vsi v Komendo

Vrhunec praznika bo nedeljski Pogi Challenge, tudi tokrat bo do vznožja vzpona na Krvavec potekala zaprta vožnja udeležencev, nato se bo v klanec razplamtela dirka. Pogačar bo tekmecem spet dal okoli sedem minut prednosti in se nato podal v lov za njimi. Lani je ujel vse kolesarje, razen enega. Prvi je na Plažo prikolesaril Andrew Feather. Izkazalo se je, da gre za britanskega prvaka v gorski vožnji, ki se je načrtno pripravil za Pogačarjev izziv.

Simon Rožnik upa, da bo Pogi Challenge tudi slavje ob peti zmagi Tadeja Pogačarja na Touru. FOTO: Leon Vidic

»Nismo vedeli za Featherja, a se je izkazalo, da se je pol leta kot profesionalec pripravljal na ta vzpon. Je odvetnik, a tudi zelo dober kolesar, ki je v Veliki Britaniji dosegel kar nekaj uspehov. Tudi letos pride, tako da je Tadej že vprašal, ali naj ga prehiti ali ne,« se Rožnik spominja lanskega razpleta, po katerem so po vsem svetu poročali, da je Pogačarja premagal amater.

»Za nas je bil najboljši možni razplet, da je en kolesar na vrh prišel pred Tadejem. Če bi na pedale pritiskal na vso moč, bi ga bržkone prehitel, a tako je bilo super, zgodba je bila izjemna,« je nadaljeval idejni oče Pogi Challengea, ki je letos dobil nov logistični izziv. Lani je bil prireditveni prostor na cilju na Plaži na Krvavcu, letos bo v Komendi.

»Lani smo imeli koncert Siddharte na Plaži, letos pa moramo kolesarje pripeljati varno nazaj v Komendo. Na žalost tokrat ne bo obratovala gondola, skupaj s policijo in Pogi Teamom, ki ima bogate izkušnje s kolesarskimi dirkami, bomo pazili na to, da bodo vsi varno prikolesarili v dolino,« je Rožnik izpostavil najbolj kočljiv del za prireditelje, za katere je na prvem mestu varnost.

1177 višinskih metrov morajo kolesarji premagati na odseku Pogi Challenge od vznožja vzpona na Krvavec do Plaže

»Preden bomo omogočili spust, bomo počakali, da na vrh prikolesari zadnji udeleženec. Na vrhu bodo okrepčevalnice, fotografiranje, didžej, tudi Tadej bo pozdravil kolesarje. Najhitrejši, ki bodo na vrh prišli okoli uro in pol pred zadnjimi, bodo imeli kaj početi,« je letošnjo ponudbo na Krvavcu predstavil Rožnik.

Vsi na Krvavec

Tako kot Komenda s Pogi Challengeem svetovno slavo pridobiva tudi to smučarsko središče oziroma cesta, ki pelje nanj. Na njej je nekoč redno treniral Tadej Pogačar, zdaj se lahko vsi primerjajo z njim. Ne le na dan Pogi Challengea, temveč vsak dan ob uporabi strave, najbolj razširjene aplikacije med kolesarji.

Na njej so odprli odsek in klub Pogi Challenge, ki ima že več kot 10.000 članov. Odsek od vznožja vzpona do Plaže je dolg 15,13 kilometra, povprečni naklon znaša 7,9 odstotka, na njem pa je treba premagati 1177 višinskih metrov. »Kljub temu smo ostali pri 1189 udeležencih, saj smo to številko objavili ob odprtju prijav pred odprtjem odseka na stravi. Ta je izmerila 1177 višinskih metrov. Želimo si, da bi s pomočjo odseka na stravi Krvavec postal ikonični klanec svetovnega formata. Z aplikacijo mywhoosh bomo pripravili tudi virtualno dirko na Krvavec, tako da bodo lahko vsi, tudi če ne pridejo v Slovenijo, poskusili Tadejev klanec. In prepričan sem, da si bodo vsi želeli obiskati Slovenijo,« je Rožnik spregovoril o promocijskem potencialu Pogačarjevega izziva, ki bo prej ali slej tudi odšel v svet.

Pogačarjev izziv na Tajvanu

»Želimo si ustanoviti franšize, a to ni enostavno. Franšizni sistem smo pripravili, s potencialnimi prireditelji iz drugih držav smo podpisali pogodbe o zaupanju. Težava je ta, da si vsi želijo Tadejevo navzočnost na svojem dogodku. Poskušamo jim dopovedati, da je profesionalec in nima časa. Nosilci franšiz lahko objavljajo vse Tadejeve fotografije, videe, uporabljajo logotip Pogi Challenge. Za vsako državo bo posnel napovednik. Na letošnji Pogi Challenge prihajajo morebitni organizatorji iz Tajvana in Slovaške, da vidijo, kako vse skupaj poteka,« je Rožnik izpostavil globalni doseg Pogačarjevega imena.

»Možnih različic je nešteto in mislim, da se bo v prihodnjih letih Tadejev izziv razširil po svetu. Pogovarjamo se tudi s Francozi in Italijani, Tadej je rekorder na številnih njihovih slovitih klancih, nismo pa še dorekli, na katerem bi priredili Pogi Challenge. Večjo širitev pričakujem v letu 2028, Slovaška in Tajvan pa se lahko zgodita že prihodnje leto,« je še povedal Rožnik, o katerem se zdi, da ima vsaj toliko dobrih zamisli, kot ima Tadej Pogačar zmag.