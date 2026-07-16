  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dobro jutro!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Pogi Challenge bo v ponos Tadeju in Komendi

Simon Rožnik upa, da bodo s tridnevnim kolesarskim praznikom v velikem slogu počastili peto zmago slovenskega šampiona na Touru.
Simon Rožnik je pripravil že številne spektakularne dogodke, a je Pogi Challenge poseben izziv tudi zanj. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Simon Rožnik je pripravil že številne spektakularne dogodke, a je Pogi Challenge poseben izziv tudi zanj. FOTO: Leon Vidic
Miha Hočevar
16. 7. 2026 | 05:00
11:36
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Tadej Pogačar je z izjemnimi uspehi ime rodne Komende oziroma Klanca pri Komendi ponesel v širni svet. Čez dobra dva tedna, ko bo na sporedu drugi Pogi Challenge, ju bo postavil v središče kolesarskega sveta in tudi s tem pomagal pri odpravljanju posledic ujme, ki je njegove domače kraje opustošila 10. junija.

Če bo šlo vse po njegovih načrtih, bo proslavljanje zgodovinske pete zmage na Touru trajalo tri nepozabne dni. Med kolesarskim praznikom bodo zbrali veliko sredstev za Fundacijo Tadeja Pogačarja, ki pomaga predvsem mladim, ki se še borijo z rakom ali so ga premagali, za Pogi Team, v katerem se kalijo njegovi nasledniki, tokrat pa tudi za Pogačarjeve sosede in sokrajane, ki jih je že drugič v treh letih močno prizadela huda ura.

Pogačar jim bo namenil donacijo v višini 100.000 evrov, prejeli pa bodo tudi del izkupička od dražbe njegovih osebnih predmetov ter edinstvene prireditve na svetu, Pogi Challengea. Idejo zanj je dobil Simon Rožnik, ustanovitelj in direktor agencije Extrem, ki se je podpisal že pod številne izjemne dogodke, ki združujejo vrhunski šport, pustolovščine in zabavo.

image_alt
Po vremenski ujmi: Pogačar priskočil na pomoč s 100 tisoč evri

Pred nekaj dnevi je s svojo ekipo na Ljubljanici priredil Odbojko na vodi, vsako leto skrbi tudi za organizacijo priljubljenega vzpona na Vršič Goni Pony, v Ljubljano je s spektaklom Triglav The Rock pripeljal tudi najboljše plezalke in plezalce na svetu … Lotil se je spektaklov v številnih športih, od košarke do nogometa in smučanja po travi, Pogi Challenge, Pogijev izziv s Klanca na klanec, pa je vendarle nekaj posebnega.

Lokalni ponos

Na njem se lahko na vzponu na Krvavec 1189 ljubiteljskih kolesarjev (toliko je višinskih metrov od Klanca do Plaže na Krvavcu) pomeri z najboljšim na svetu. Lanska krstna izvedba je bila velika uspešnica, dogodek je bil vrhunsko organiziran, prejel je tudi nagrado za enega od najboljših dogodkov leta v Evropi, in to v konkurenci dirke formule ena v Monte Carlu in drugih prestižnih prireditev.

Lanski prvi Pogi Challenge je bil velika uspešnica. FOTO: Dejan Javornik
Lanski prvi Pogi Challenge je bil velika uspešnica. FOTO: Dejan Javornik

»Zamisel je bila moja. Eno leto sem prek različnih kanalov poskušal priti do Tadeja, da bi mu jo predstavil, nato pa sem vendarle prišel do številke njegovega očeta Mirka. Poklical sem ga in smo se zelo hitro dogovorili. Zelo dobro smo se ujeli, mislim, da smo postali prijatelji. Vzeli so me za svojega, zaupajo mi. Izjemno pomembno se mi zdi predvsem zaupanje,« je povedal Rožnik, ki smo ga ujeli na terenu. Z njim smo se pogovarjali, medtem ko je pri krožišču v Komendi, ki je že pisano, kot so vse Pogačarjeve zmage, s sodelavci na asfalt barval logotip Pogi Challengea.

»Če ne bi bilo toliko priprav, bi bil zdaj gotovo na Touru. Tako kot se Tadej trudi v Franciji, se jaz tukaj, da bo Pogi Challenge v ponos Tadeju ob tem zgodovinskem trenutku. Upam, da ob osvojitvi petega Toura. Naredili bomo vse, da bo to pravi kolesarski spektakel v Komendi. Sodelovanje z družino Pogačar pa je fenomenalno. So preprosti ljudje, v njih je veliko lokalnega ponosa. Prihajam iz Horjula in vem, kaj to pomeni. Veliko dajejo na lokalno okolje. Upam, da se Komenda zaveda tega. Res so srčni ljudje,« je nadaljeval Rožnik.

Prvič s televizijskim prenosom

Izkazal se je že z lansko prireditvijo, a letošnja je zanj vseeno poseben izziv. Lani so namreč ločeno pripravili julijski kriterij Tadeja Pogačarja in oktobrski Pogi Challenge, tokrat bosta to združeni prireditvi od petka, 31. julija, do nedelje, 2. avgusta. »Izkušnje so gotovo pomembne, kot tudi to, da delamo s srcem. To mi res veliko pomeni in 24 ur na dan razmišljam, kako vse skupaj dobro izpeljati, da vse poteka tako, kot je treba. Je pa letošnji dogodek po obsegu trikrat večji kot lanski, že zaradi tega, ker je tridnevni. Na kriterij, ki ga bodo prenašali na slovenski nacionalni televiziji in Eurosportu, pridejo zvezdniki svetovnega kolesarstva, kot sta Filippo Ganna in Isaac del Toro. Tako obsežnega dogodka še nisem pripravljal,« je naš sogovornik razkril in obljubil, da bomo na ulicah Komende spremljali ekshibicijo z zasedbo, primerljivo z največjimi dirkami.

Sodelovanje z družino Pogačar je fenomenalno. So preprosti ljudje, v njih je veliko lokalnega ponosa. Prihajam iz Horjula in vem, kaj to pomeni. Veliko dajejo na lokalno okolje. Upam, da se Komenda zaveda tega. Res so srčni ljudje.

Simon Rožnik

Pričakovati je še številna druga zveneča tuja in slovenska imena, a v središču pozornosti bo seveda Pogačar. Kriteriju sledi sprejem po Touru, ki ga bo popestril koncert Magnifica. Vendar bo spektakularni petek le uvod v izjemni konec tedna. Sobota bo namenjena družinam, na kolesih se bodo lahko pomerili najmlajši, a tudi starši ne bodo stali križem rok. »V petek imamo Magnifica, v soboto Čuke, v nedeljo DJ Time in še eno posebno glasbeno presenečenje za Tadeja. Veliko pozornosti smo namenili Pogijevi navijaški coni. Prihaja 25 razstavljavcev, tudi njegov proizvajalec koles Colnago. Predviden je tudi prihod tovornjaka ekipe UAE, da bodo ljudje od blizu spoznali, kako Tadej preživlja Tour. Priredili bomo vlečenje vrvi s kolesi, to je nova stvar, ki smo jo izumili. Tudi smoothie bo mogoče pripraviti s kolesom, se učiti vožnje z monociklom. Vse bo na temo kolesarstva, imeli bomo tudi pumptrack in kolesarsko skakalnico za otroke,« je Rožnik naštel številne atrakcije, ki čakajo obiskovalce.

Vsi v Komendo

Vrhunec praznika bo nedeljski Pogi Challenge, tudi tokrat bo do vznožja vzpona na Krvavec potekala zaprta vožnja udeležencev, nato se bo v klanec razplamtela dirka. Pogačar bo tekmecem spet dal okoli sedem minut prednosti in se nato podal v lov za njimi. Lani je ujel vse kolesarje, razen enega. Prvi je na Plažo prikolesaril Andrew Feather. Izkazalo se je, da gre za britanskega prvaka v gorski vožnji, ki se je načrtno pripravil za Pogačarjev izziv.

Simon Rožnik upa, da bo Pogi Challenge tudi slavje ob peti zmagi Tadeja Pogačarja na Touru. FOTO: Leon Vidic
Simon Rožnik upa, da bo Pogi Challenge tudi slavje ob peti zmagi Tadeja Pogačarja na Touru. FOTO: Leon Vidic

»Nismo vedeli za Featherja, a se je izkazalo, da se je pol leta kot profesionalec pripravljal na ta vzpon. Je odvetnik, a tudi zelo dober kolesar, ki je v Veliki Britaniji dosegel kar nekaj uspehov. Tudi letos pride, tako da je Tadej že vprašal, ali naj ga prehiti ali ne,« se Rožnik spominja lanskega razpleta, po katerem so po vsem svetu poročali, da je Pogačarja premagal amater.

»Za nas je bil najboljši možni razplet, da je en kolesar na vrh prišel pred Tadejem. Če bi na pedale pritiskal na vso moč, bi ga bržkone prehitel, a tako je bilo super, zgodba je bila izjemna,« je nadaljeval idejni oče Pogi Challengea, ki je letos dobil nov logistični izziv. Lani je bil prireditveni prostor na cilju na Plaži na Krvavcu, letos bo v Komendi.

»Lani smo imeli koncert Siddharte na Plaži, letos pa moramo kolesarje pripeljati varno nazaj v Komendo. Na žalost tokrat ne bo obratovala gondola, skupaj s policijo in Pogi Teamom, ki ima bogate izkušnje s kolesarskimi dirkami, bomo pazili na to, da bodo vsi varno prikolesarili v dolino,« je Rožnik izpostavil najbolj kočljiv del za prireditelje, za katere je na prvem mestu varnost.

1177

višinskih metrov morajo kolesarji premagati na odseku Pogi Challenge od vznožja vzpona na Krvavec do Plaže

»Preden bomo omogočili spust, bomo počakali, da na vrh prikolesari zadnji udeleženec. Na vrhu bodo okrepčevalnice, fotografiranje, didžej, tudi Tadej bo pozdravil kolesarje. Najhitrejši, ki bodo na vrh prišli okoli uro in pol pred zadnjimi, bodo imeli kaj početi,« je letošnjo ponudbo na Krvavcu predstavil Rožnik.

Vsi na Krvavec

Tako kot Komenda s Pogi Challengeem svetovno slavo pridobiva tudi to smučarsko središče oziroma cesta, ki pelje nanj. Na njej je nekoč redno treniral Tadej Pogačar, zdaj se lahko vsi primerjajo z njim. Ne le na dan Pogi Challengea, temveč vsak dan ob uporabi strave, najbolj razširjene aplikacije med kolesarji.

Na njej so odprli odsek in klub Pogi Challenge, ki ima že več kot 10.000 članov. Odsek od vznožja vzpona do Plaže je dolg 15,13 kilometra, povprečni naklon znaša 7,9 odstotka, na njem pa je treba premagati 1177 višinskih metrov. »Kljub temu smo ostali pri 1189 udeležencih, saj smo to številko objavili ob odprtju prijav pred odprtjem odseka na stravi. Ta je izmerila 1177 višinskih metrov. Želimo si, da bi s pomočjo odseka na stravi Krvavec postal ikonični klanec svetovnega formata. Z aplikacijo mywhoosh bomo pripravili tudi virtualno dirko na Krvavec, tako da bodo lahko vsi, tudi če ne pridejo v Slovenijo, poskusili Tadejev klanec. In prepričan sem, da si bodo vsi želeli obiskati Slovenijo,« je Rožnik spregovoril o promocijskem potencialu Pogačarjevega izziva, ki bo prej ali slej tudi odšel v svet.

Pogačarjev izziv na Tajvanu

»Želimo si ustanoviti franšize, a to ni enostavno. Franšizni sistem smo pripravili, s potencialnimi prireditelji iz drugih držav smo podpisali pogodbe o zaupanju. Težava je ta, da si vsi želijo Tadejevo navzočnost na svojem dogodku. Poskušamo jim dopovedati, da je profesionalec in nima časa. Nosilci franšiz lahko objavljajo vse Tadejeve fotografije, videe, uporabljajo logotip Pogi Challenge. Za vsako državo bo posnel napovednik. Na letošnji Pogi Challenge prihajajo morebitni organizatorji iz Tajvana in Slovaške, da vidijo, kako vse skupaj poteka,« je Rožnik izpostavil globalni doseg Pogačarjevega imena.

»Možnih različic je nešteto in mislim, da se bo v prihodnjih letih Tadejev izziv razširil po svetu. Pogovarjamo se tudi s Francozi in Italijani, Tadej je rekorder na številnih njihovih slovitih klancih, nismo pa še dorekli, na katerem bi priredili Pogi Challenge. Večjo širitev pričakujem v letu 2028, Slovaška in Tajvan pa se lahko zgodita že prihodnje leto,« je še povedal Rožnik, o katerem se zdi, da ima vsaj toliko dobrih zamisli, kot ima Tadej Pogačar zmag.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Glasna manjšina ne bo utišala Tadeja Pogačarja

Slovenski šampion se ob veliki prevladi sooča tudi z negodovanjem nekaterih navijačev. Nad Merckxa z udarci.
Miha Hočevar 15. 7. 2026 | 15:40
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour de France

Pogačar je šampionsko odpeljal tudi brez radijske povezave

Slovenski kolesarski as je v 10. etapi dirke po Franciji ponovno sijajno improviziral in še povečal prednost pred tekmeci.
Rok Tamše 15. 7. 2026 | 12:45
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačarja ob žvižgih gledalcev najbolj navdihuje Novak Đoković

Najboljšemu kolesarju na svetu pri spopadanju z gledalci, ki ga ne spoštujejo, najbolj pomaga srbska teniška legenda. Nagiba se k nastopu na Vuelti.
Matic Rupnik 15. 7. 2026 | 10:06
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

S Tadejem Pogačarjem je dan Bastilje slovenski praznik

Svetovni prvak je slavil že tretjo etapno zmago na francoski nacionalni praznik in 60. oblekel rumeno majico.
Miha Hočevar 14. 7. 2026 | 19:27
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Vročina ogroža vrhunske športnike in spreminja Tour, tenis in nogomet

S Tadejem Debevcem, strokovnjakom s Fakultete za šport, smo se pogovarjali o visokih poletnih temperaturah ter kako te krojijo Tour, mundial, teniške turnirje.
Siniša Uroševič 14. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Furs

Najvišje prijavljene plače nižje kot leto prej, rekorder ima tri milijone evrov

Med deseterico najvišjih bruto plač je letos osem prejemnikov preseglo milijon evrov bruto.
Pija Kapitanovič 15. 7. 2026 | 09:28
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Slovenska katoliška cerkev se je znašla v nasprotju s papežem (VIDEO)

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o katoliški cerkvi, oboroževanju, slovenski desnici in umetni inteligenci.
15. 7. 2026 | 17:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
15. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Skladi prevzemajo zasebno zdravstvo tako na Hrvaškem kot v Sloveniji

Zasebni skladi prevzemajo donosne ponudnike zdravstvenih in diagnostičnih storitev. Koga vse?
Maja Grgič 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
9. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kibernetska varnost

Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Najemni poslovni prostori

Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dodatno zdravstveno zavarovanje

Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvoTadej PogačarPogi ChallengeSimon RožnikKomendaTour 2026dirka po FrancijiTour de FranceKrvavec

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Ladja prezrla več opozoril, ameriško letalo jo je onesposobilo

Predsednik iranskega parlamenta je sporočil, da Iran ne vidi več razloga za spoštovanje memoranduma o soglasju z ZDA.
16. 7. 2026 | 06:31
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj nas jame učijo o vesolju

Pri iskanju življenja in raziskovanju vesolja je izjemno pomemben etični vidik, poudarja Andreea Oarga-Mulec.
Saša Senica 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Evropsko poročilo o drogah

Trg je preplavljen z novimi in močnejšimi drogami

Zaužitje zelo potentnih drog v obliki mešanic in tablet pogosto vodi do zastrupitev in smrtnih primerov.
Andreja Žibret 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Slovenec, ki je spremenil očesno kirurgijo

Slovenski rojak Anton Banko v Ameriki, po svetu in pri nas zaslužen za razvoj sodobne očesne mikrokirurgije.
Dragica Bošnjak 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
ZNANSTVENIK SPREMINJA SVET

Čas je, da si povrnemo zasebnost

Jošt Bartol preučuje poglede posameznikov na njihovo zasebnost v digitalnih okoljih.
Saša Senica 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Evropsko poročilo o drogah

Trg je preplavljen z novimi in močnejšimi drogami

Zaužitje zelo potentnih drog v obliki mešanic in tablet pogosto vodi do zastrupitev in smrtnih primerov.
Andreja Žibret 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Slovenec, ki je spremenil očesno kirurgijo

Slovenski rojak Anton Banko v Ameriki, po svetu in pri nas zaslužen za razvoj sodobne očesne mikrokirurgije.
Dragica Bošnjak 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
ZNANSTVENIK SPREMINJA SVET

Čas je, da si povrnemo zasebnost

Jošt Bartol preučuje poglede posameznikov na njihovo zasebnost v digitalnih okoljih.
Saša Senica 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
15. 7. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo