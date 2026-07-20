V Komendo pridejo tudi Isaac del Toro, Filippo Ganna in Michael Matthews

Organizatorji so naznanili zasedbo kolesarjev, ki bo na zadnji julijski dan nastopila na Kriteriju Tadeja Pogačarja v Komendi. Prvo ime na štartu bo seveda najboljši kolesar na svetu, ki pa bo v svoj rojstni kraj privabil veliko znanih imen. Med njimi izstopa Mehičan Isaac del Toro, njegov pomočnik pri ekipi UAE Emirates, ki mu na letošnjem Touru imenitno pomaga.

Na štartu bo tudi ogromno italijanskih zvezdnikov. Izstopa večkratni svetovni prvak v vožnji na čas Filippo Ganna (Netcompany Ineos), ki se je brez odlašanja odzval na vabilo Tadeja Pogačarja. Prav tako bo nastopil Matteo Trentin (Tudor), ki je bil mentor svetovnega prvaka, ko sta v ekipi UAE Emirates še skupaj vozila na flandrijskih klasikah. V moštvu Tudorja bo imel celo pomočnika, Avstrijca Marca Hallerja, ki je svojo športno pot začel v novomeškem klubu.

Za popestritev dogajanja bo na štartu venomer zanimivi Giulio Ciccone (Lidl-Trek), močno ekipo Jayco Alule pa bo imel ob sebi tudi Luka Mezgec, saj v Komendo prihajata hitra Pascal Ackermann in Pogačarjev tesni prijatelj Michael Matthews. Manjkal ne bo niti mladi zvezdnik Red Bull-Bore-Hansgrohe in velik oboževalec slovenskega zvezdnika Giulio Pellizzari, nastop pa je potrdil tudi odkritje letošnje sezone v ekipi Visma Lease a Bike Davide Piganzoli.

Lani je v Komendi seveda zmagal Tadej Pogačar, letos mu bo težje. FOTO: Črt Piksi

Za lepo zgodbo bo poskrbel Mikkel Honoré (EF Education EasyPost), tisti kolesar, ki je pred leti na dirki Liège-Bastogne-Liège grdo padel skupaj s Pogačarjem, Slovenec si je takrat zlomil zapestje, posledično pa na Touru ni bil dobro pripravljen in Jonas Vingegaard ga je prvič premagal.

Poleg Pogačarja in Mezgeca bo na štartu tudi nekaj zvenečih slovenskih imen – nastopili bodo Matej Mohorič, Jakob Omrzel (oba Bahrain Victorious), Tilen Finkšt (Solution Tech Nippo Rali), Jaka Primožič (Hrinkow Advarics) in Matic Žumer (Arbö Karnten Sport). Manjkali bodo le tisti, ki se pripravljajo na dirko po Španiji (med njimi izstopata Domen Novak iz ekipe Emiratov ter Gal Glivar iz Alpecin Premier Techa), tri dni po kriteriju v Komendi pa se začne tudi dirka po Poljski. Letos bo prenos kriterija tako na nacionalni televiziji kot tudi na angleškem Eurosportu.