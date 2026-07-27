Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Med 31. julijem in 2. avgustom bo Komenda znova postala središče slovenskega kolesarskega dogajanja, kjer se bodo srečali vrhunski športniki, rekreativci, družine, navijači in vsi, ki jih navdušuje zgodba najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja.

Pogi Challenge je edinstven tridnevni kolesarski festival, na katerem se pod okriljem Tadeja Pogačarja prepletajo vrhunski šport, rekreacija, družinsko dogajanje, dobrodelnost in nepozabno druženje z najboljšim kolesarjem sveta. Dogodek je prerasel športne okvirje ter postal praznik gibanja, skupnosti in dobrodelnosti. Posebno vrednost mu daje dejstvo, da lahko udeleženci doživijo svojega športnega idola povsem od blizu, hkrati pa tudi sami postanejo del njegove zgodbe.

Pomembno vlogo pri organizaciji dogodka tudi letos igra Generali zavarovalnica, dolgoletni partner slovenskega kolesarstva, ki s podporo mladim športnikom, rekreativnim dogodkom in družinam dokazuje, da šport razume kot naložbo v bolj zdravo, povezano in samozavestno družbo.

Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali

Trije dnevi športnega praznika

Dogajanje se bo začelo v petek, 31. julija, le nekaj dni po zaključku Dirke po Franciji, ko bo Komenda pozdravila svojega športnega junaka, skupaj z njim pa tudi številna domača in tuja imena svetovnega kolesarstva. Kriterij Tadeja Pogačarja bo preplet vrhunskih dirk, navijaškega vzdušja in slavnostnega sprejema slovenskega kolesarskega šampiona, ki ga bodo domači navijači znova lahko pozdravili po še eni izjemni predstavi na največji kolesarski dirki na svetu.

Sobota bo nato namenjena najmlajšim, ki se bodo lahko pomerili na preizkušnji Junior Pogi Challenge Generali. Ta bo tudi letos eden osrednjih dogodkov celotnega vikenda, organizatorji pričakujejo okoli 600 otrok, ki bodo na varni progi doživeli prvo pravo dirkaško izkušnjo, prejeli medaljo in uradni bidon dogodka ter skupaj s svojim vzornikom ustvarili nepozabne spomine.

Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali

Vrhunec tridnevnega dogajanja bo nedeljski rekreativni Pogi Challenge »S Klanca v klanc«, ko se bo največ 1189 udeležencev podalo na zahtevni vzpon proti Krvavcu. Posebnost dogodka ostaja skupna vožnja s Tadejem Pogačarjem v uvodnem delu trase, nato pa se bodo rekreativci pomerili še z enim najbolj prepoznavnih slovenskih vzponov. Dodajmo še, da bodo kolesarji prevozili 15,13 kilometra in premagali 1177 metrov višinske razlike, pri čemer znaša povprečni naklon 7,9 %.

Generali še naprej podpira slovensko kolesarstvo

Zavarovalnica Generali je že vrsto let sponzor Kolesarskega društva Rog, kjer je prve resnejše kilometre naredil tudi Tadej Pogačar. Partnerstvo se je v zadnjih letih razširilo še na mladinsko ekipo Pogi Team UAE Generali in žensko ekipo Pika Team by Mastercard, katere ustanoviteljica je najboljša slovenska profesionalna kolesarka Urška Žigart.

Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali

S tem Generali podpira razvoj slovenskega kolesarstva od prvih otroških športnih korakov do največjih uspehov na svetovni sceni. Obenem že vrsto let sodeluje tudi pri številnih drugih športnih projektih, s katerimi spodbuja gibanje, zdrav življenjski slog in povezovanje skupnosti.

»Veliki športniki s svojimi rezultati puščajo sled v zgodovini, a še pomembnejše je, kako s svojimi dejanji vračajo okolju, iz katerega izhajajo. Kot dolgoletni partner KD Rog ter sponzor ekip Pogi Team in Pika Team smo ponosni, da soustvarjamo Pogi Challenge – dogodek, ki z najboljšim kolesarjem na svetu Tadejem Pogačarjem združuje vrhunski šport, rekreacijo, zabavo in dobrodelnost. Še zlasti me veseli, da lahko z Junior Pogi Challenge Generali nepozabno izkušnjo znova pričaramo tudi najmlajšim ter jim omogočimo, da tudi sami doživijo veselje in ponos ob premaganem športnem izzivu,« pravi Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi v Generali zavarovalnici.

Športno doživetje za vso družino

Generali bo tudi letos pripravil bogat spremljevalni program. V navijaški coni bodo obiskovalcem na voljo prostor za druženje, fotografiranje in številne aktivnosti za otroke.

Najmlajši bodo svoje spretnosti lahko preizkusili na pump track poligonu, za dobro voljo pa bo skrbel priljubljeni Generalijev levček na prepoznavnem rdečem ponyju. Generali vabi tudi k sodelovanju v nagradni igri za podpisana dresa ekip Pogi Team UAE Generali in Pika Team by Mastercard. Sodelujete lahko na družbenih omrežjih Facebook in Instagram ter na samem prizorišču vse tri dni.

Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali

Za dodatno brezskrbnost bo Generali vsem prijavljenim udeležencem zagotovil tudi brezplačno enodnevno nezgodno zavarovanje – tako otrokom na Junior Pogi Challenge Generali kot odraslim na nedeljskem vzponu.

Več kot šport

Pogi Challenge nosi tudi izrazito dobrodelno noto. Zbrana sredstva bodo namenjena Fundaciji Tadeja Pogačarja ter mladim kolesarjem ekipe Pogi Team UAE Generali, s čimer dogodek prispeva k razvoju prihodnjih generacij slovenskih kolesarjev in podpira družbeno odgovorne projekte.

Pogi Challenge zato ni le priložnost za športni izziv ali srečanje z najboljšim kolesarjem sveta. Je praznik gibanja, skupnosti in vrednot, ki jih šport prinaša v vsakdanje življenje. Prav zato se v Komendi vsako leto srečajo vrhunski športniki, mladi talenti, družine in rekreativci – vsi z isto željo: uživati v kolesarstvu in postati del zgodbe, ki navdihuje Slovenijo.

Tadej Pogačar na ciljni ravnini na vrhu Krvavca na lanskoletnem Pogi Challengeu, 2025. FOTO: Generali

Generali svojo podporo športu nadgrajuje tudi s projektom Treniraj telo, treniraj glavo, ki opozarja na pomen mentalne pripravljenosti pri doseganju ciljev. Projekt skozi pogovore z vrhunskimi slovenskimi športniki razkriva, da vrhunskih rezultatov ne ustvarjata le telesna pripravljenost in talent, temveč tudi fokus, vztrajnost, sposobnost sprejemanja odločitev in psihološka odpornost v trenutkih največjega pritiska. Pogovore vodi nekdanji vrhunski alpski smučar Štefan Hadalin, ki skupaj s športniki odpira teme poguma, zaupanja vase, motivacije in premagovanja dvomov. Projekt poudarja, da uspeha ne določa zgolj končni rezultat, ampak predvsem pot do njega. Zato Generali športnikom in rekreativcem stoji ob strani ne le ob zmagah, temveč skozi celoten proces – z oporo, občutkom varnosti in spodbudo, da vztrajajo tudi takrat, ko je najtežje. OGLEJTE SI VIDEO

Program Pogi Challenge 2026 Petek, 31. julij – Kriterij Tadeja Pogačarja

14:00 – Odprtje fan cone

15:00 – Tekmovanje – dečki C in deklice B/C

15:30 – Tekmovanje – dečki B in deklice A

16:00 – Tekmovanje – dečki A

16:30 – Tekmovanje – mlajši mladinci

17:15 – Tekmovanje – starejši mladinci

18:30 – Tekmovanje članic “elite”

19:30 – Tekmovanje članov “elite”

20:30 – Podelitev nagrad Kriterij

20:45 – Sprejem Tadeja Pogačarja

21:00 – Koncert Magnifica Sobota, 1. avgust – Junior Pogi Challenge Generali

16:00 – Registracija, prevzem štartnih številk in odprtje fan cone

18:00 – Štart Junior Pogi Challenge Generali

19:30 – Zaključek Junior Pogi Challenge Generali

19:30 – Koncert skupine Čuki Nedelja, 2. avgust – Pogi Challenge »S Klanca v klanc«

7:00 – Registracija in prevzem štartnih številk

9:00 – Odprtje fan cone

10:00 – Štart dirke S Klanca v klanc

11:00 – Prihod prvih tekmovalcev v cilj na Krvavec

11:45 – POGI kviz v Komendi

14:30 – Spremljevalni program s Tadejem Pogačarjem v Komendi

16:00 – Zabava z Deejaytime Več informacij in prijave: pogichallenge.com

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