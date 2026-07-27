  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Predstavitvena informacija  |   Kolesarstvo

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali
Galerija
Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali
Naročnik oglasne vsebine je Generali.
27. 7. 2026 | 09:26
9:12
A+A-

Med 31. julijem in 2. avgustom bo Komenda znova postala središče slovenskega kolesarskega dogajanja, kjer se bodo srečali vrhunski športniki, rekreativci, družine, navijači in vsi, ki jih navdušuje zgodba najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja.

Pogi Challenge je edinstven tridnevni kolesarski festival, na katerem se pod okriljem Tadeja Pogačarja prepletajo vrhunski šport, rekreacija, družinsko dogajanje, dobrodelnost in nepozabno druženje z najboljšim kolesarjem sveta. Dogodek je prerasel športne okvirje ter postal praznik gibanja, skupnosti in dobrodelnosti. Posebno vrednost mu daje dejstvo, da lahko udeleženci doživijo svojega športnega idola povsem od blizu, hkrati pa tudi sami postanejo del njegove zgodbe.

Pomembno vlogo pri organizaciji dogodka tudi letos igra Generali zavarovalnica, dolgoletni partner slovenskega kolesarstva, ki s podporo mladim športnikom, rekreativnim dogodkom in družinam dokazuje, da šport razume kot naložbo v bolj zdravo, povezano in samozavestno družbo.

Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali
Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali

Trije dnevi športnega praznika

Dogajanje se bo začelo v petek, 31. julija, le nekaj dni po zaključku Dirke po Franciji, ko bo Komenda pozdravila svojega športnega junaka, skupaj z njim pa tudi številna domača in tuja imena svetovnega kolesarstva. Kriterij Tadeja Pogačarja bo preplet vrhunskih dirk, navijaškega vzdušja in slavnostnega sprejema slovenskega kolesarskega šampiona, ki ga bodo domači navijači znova lahko pozdravili po še eni izjemni predstavi na največji kolesarski dirki na svetu.

Sobota bo nato namenjena najmlajšim, ki se bodo lahko pomerili na preizkušnji Junior Pogi Challenge Generali. Ta bo tudi letos eden osrednjih dogodkov celotnega vikenda, organizatorji pričakujejo okoli 600 otrok, ki bodo na varni progi doživeli prvo pravo dirkaško izkušnjo, prejeli medaljo in uradni bidon dogodka ter skupaj s svojim vzornikom ustvarili nepozabne spomine.

Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali
Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali

Vrhunec tridnevnega dogajanja bo nedeljski rekreativni Pogi Challenge »S Klanca v klanc«, ko se bo največ 1189 udeležencev podalo na zahtevni vzpon proti Krvavcu. Posebnost dogodka ostaja skupna vožnja s Tadejem Pogačarjem v uvodnem delu trase, nato pa se bodo rekreativci pomerili še z enim najbolj prepoznavnih slovenskih vzponov. Dodajmo še, da bodo kolesarji prevozili 15,13 kilometra in premagali 1177 metrov višinske razlike, pri čemer znaša povprečni naklon 7,9 %.

Generali še naprej podpira slovensko kolesarstvo

Zavarovalnica Generali je že vrsto let sponzor Kolesarskega društva Rog, kjer je prve resnejše kilometre naredil tudi Tadej Pogačar. Partnerstvo se je v zadnjih letih razširilo še na mladinsko ekipo Pogi Team UAE Generali in žensko ekipo Pika Team by Mastercard, katere ustanoviteljica je najboljša slovenska profesionalna kolesarka Urška Žigart.

Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali
Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali

S tem Generali podpira razvoj slovenskega kolesarstva od prvih otroških športnih korakov do največjih uspehov na svetovni sceni. Obenem že vrsto let sodeluje tudi pri številnih drugih športnih projektih, s katerimi spodbuja gibanje, zdrav življenjski slog in povezovanje skupnosti.

»Veliki športniki s svojimi rezultati puščajo sled v zgodovini, a še pomembnejše je, kako s svojimi dejanji vračajo okolju, iz katerega izhajajo. Kot dolgoletni partner KD Rog ter sponzor ekip Pogi Team in Pika Team smo ponosni, da soustvarjamo Pogi Challenge – dogodek, ki z najboljšim kolesarjem na svetu Tadejem Pogačarjem združuje vrhunski šport, rekreacijo, zabavo in dobrodelnost. Še zlasti me veseli, da lahko z Junior Pogi Challenge Generali nepozabno izkušnjo znova pričaramo tudi najmlajšim ter jim omogočimo, da tudi sami doživijo veselje in ponos ob premaganem športnem izzivu,« pravi Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi v Generali zavarovalnici.

Športno doživetje za vso družino

Generali bo tudi letos pripravil bogat spremljevalni program. V navijaški coni bodo obiskovalcem na voljo prostor za druženje, fotografiranje in številne aktivnosti za otroke.

Najmlajši bodo svoje spretnosti lahko preizkusili na pump track poligonu, za dobro voljo pa bo skrbel priljubljeni Generalijev levček na prepoznavnem rdečem ponyju. Generali vabi tudi k sodelovanju v nagradni igri za podpisana dresa ekip Pogi Team UAE Generali in Pika Team by Mastercard. Sodelujete lahko na družbenih omrežjih Facebook in Instagram ter na samem prizorišču vse tri dni.

Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali
Utrinki z lanskoletnega Pogi Challenge 2025 FOTO: Generali

Za dodatno brezskrbnost bo Generali vsem prijavljenim udeležencem zagotovil tudi brezplačno enodnevno nezgodno zavarovanje – tako otrokom na Junior Pogi Challenge Generali kot odraslim na nedeljskem vzponu.

Več kot šport

Pogi Challenge nosi tudi izrazito dobrodelno noto. Zbrana sredstva bodo namenjena Fundaciji Tadeja Pogačarja ter mladim kolesarjem ekipe Pogi Team UAE Generali, s čimer dogodek prispeva k razvoju prihodnjih generacij slovenskih kolesarjev in podpira družbeno odgovorne projekte.

Pogi Challenge zato ni le priložnost za športni izziv ali srečanje z najboljšim kolesarjem sveta. Je praznik gibanja, skupnosti in vrednot, ki jih šport prinaša v vsakdanje življenje. Prav zato se v Komendi vsako leto srečajo vrhunski športniki, mladi talenti, družine in rekreativci – vsi z isto željo: uživati v kolesarstvu in postati del zgodbe, ki navdihuje Slovenijo.

Tadej Pogačar na ciljni ravnini na vrhu Krvavca na lanskoletnem Pogi Challengeu, 2025. FOTO: Generali
Tadej Pogačar na ciljni ravnini na vrhu Krvavca na lanskoletnem Pogi Challengeu, 2025. FOTO: Generali

Generali svojo podporo športu nadgrajuje tudi s projektom Treniraj telo, treniraj glavo, ki opozarja na pomen mentalne pripravljenosti pri doseganju ciljev. Projekt skozi pogovore z vrhunskimi slovenskimi športniki razkriva, da vrhunskih rezultatov ne ustvarjata le telesna pripravljenost in talent, temveč tudi fokus, vztrajnost, sposobnost sprejemanja odločitev in psihološka odpornost v trenutkih največjega pritiska. Pogovore vodi nekdanji vrhunski alpski smučar Štefan Hadalin, ki skupaj s športniki odpira teme poguma, zaupanja vase, motivacije in premagovanja dvomov.

Projekt poudarja, da uspeha ne določa zgolj končni rezultat, ampak predvsem pot do njega. Zato Generali športnikom in rekreativcem stoji ob strani ne le ob zmagah, temveč skozi celoten proces – z oporo, občutkom varnosti in spodbudo, da vztrajajo tudi takrat, ko je najtežje.

OGLEJTE SI VIDEO

Program Pogi Challenge 2026

Petek, 31. julij – Kriterij Tadeja Pogačarja
14:00 – Odprtje fan cone
15:00 – Tekmovanje – dečki C in deklice B/C
15:30 – Tekmovanje – dečki B in deklice A
16:00 – Tekmovanje – dečki A
16:30 – Tekmovanje – mlajši mladinci
17:15 – Tekmovanje – starejši mladinci
18:30 – Tekmovanje članic “elite”
19:30 – Tekmovanje članov “elite”
20:30 – Podelitev nagrad Kriterij
20:45 – Sprejem Tadeja Pogačarja
21:00 – Koncert Magnifica

Sobota, 1. avgust – Junior Pogi Challenge Generali
16:00 – Registracija, prevzem štartnih številk in odprtje fan cone
18:00 – Štart Junior Pogi Challenge Generali
19:30 – Zaključek Junior Pogi Challenge Generali
19:30 – Koncert skupine Čuki

Nedelja, 2. avgust – Pogi Challenge »S Klanca v klanc«
7:00 – Registracija in prevzem štartnih številk
9:00 – Odprtje fan cone
10:00 – Štart dirke S Klanca v klanc
11:00 – Prihod prvih tekmovalcev v cilj na Krvavec
11:45 – POGI kviz v Komendi
14:30 – Spremljevalni program s Tadejem Pogačarjem v Komendi
16:00 – Zabava z Deejaytime

Več informacij in prijave: pogichallenge.com

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

Novice  |  Svet
Rusija

Po tragediji na Elbrusu velika žalost v Bosni in Hercegovini

Na gori Elbrus je umrlo pet planincev, zdravnikov iz Zenice, žalost objela celotno BiH.
26. 7. 2026 | 11:43
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Zadnja etapa

Pogačar je tudi na zadnji etapi poskrbel za spektakel

Takega zaključka na Touru že dolgo nismo videli. Spet je bil v glavni vlogi Kralj Tadej.
Miroslav Cvjetičanin 26. 7. 2026 | 17:56
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vreme

Plohe in nevihte so dosegle Primorsko

Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi.
26. 7. 2026 | 11:17
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

LeBron James presenetil, izbral Philadelphio in škodil Dončiću

Odločitev LeBrona Jamesa, da odide na vzhodno obalo, je presenetila marsikoga, močno je otežila tudi delo Los Angeles Lakers na poletni tržnici.
Nejc Grilc 26. 7. 2026 | 17:15
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dreame X60 Ultra Complete – tehnološki vrhunec

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 08:45
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obnovljivi viri energije

Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
Nejc Gole 25. 7. 2026 | 17:41
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več

Več iz teme

kolesarstvoTadej PogačarUrška ŽigartPogi ChallengeGeneralipromo
VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Po neuspešnem lovu na LeBrona Jamesa so se odločili za hrvaškega asa

Hrvaški košarkar Mario Hezonja je z ekipo Cleveland Cavaliers podpisal enoletno pogodbo.
27. 7. 2026 | 10:46
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Poletne nadloge

Zapestnice, nalepke in olja ne delujejo: učinkovite so le te sestavine

Zapestnice, nalepke in eterična olja pogosto ne pomagajo. Preverite, katere štiri učinkovine komarje res učinkovito odganjajo.
27. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačar je navdušil ves svet, ga zdaj čaka Vuelta?

Po velikem mejniku Tadeja Pogačarja dežujejo čestitke in hvalnice na račun najboljšega vseh časov. Ga zdaj čaka še nastop na dirki po Španiji?
Matic Rupnik 27. 7. 2026 | 09:59
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Češki predsednik ložo zamenjal za fotoaparat

Češki predsednik države Petr Pavel je na dirkališču Hungaroring v objektiv lovil dirkače formule 1.
27. 7. 2026 | 09:17
Preberite več
Razno
ZDRAVJE

Ko dobronamerne besede staršev pri mizi otroka zaznamujejo za vse življenje

Opozarjanje na kalorije, težo in videz otroka ne spodbuja vedno zdravih navad. Posledice so lahko dolgotrajne.
Barbara Kotnik 27. 7. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Pogačar je navdušil ves svet, ga zdaj čaka Vuelta?

Po velikem mejniku Tadeja Pogačarja dežujejo čestitke in hvalnice na račun najboljšega vseh časov. Ga zdaj čaka še nastop na dirki po Španiji?
Matic Rupnik 27. 7. 2026 | 09:59
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Češki predsednik ložo zamenjal za fotoaparat

Češki predsednik države Petr Pavel je na dirkališču Hungaroring v objektiv lovil dirkače formule 1.
27. 7. 2026 | 09:17
Preberite več
Razno
ZDRAVJE

Ko dobronamerne besede staršev pri mizi otroka zaznamujejo za vse življenje

Opozarjanje na kalorije, težo in videz otroka ne spodbuja vedno zdravih navad. Posledice so lahko dolgotrajne.
Barbara Kotnik 27. 7. 2026 | 09:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ženske

Trendi, ki jih ne smete zamuditi

Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
1. 9. 2020 | 12:58
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo