Zdaj je Tadej Pogačar lastnik rekorda in nesporni kralj belih toskanskih cest. »Prav nič mu ne bom zameril, če zmaga, je najboljši na svetu,« se je pred dirko Pogiju poklonil zdaj že bivši rekorder Fabian Cancellara, ki je trikrat slavil v Sieni, slovenski as je zdaj s štirimi uspehi na eni najbolj slikovitih dirk v koledarju sam na prvem mestu.

Po nekoliko bolj »zadržanem« napadu v minuli sezoni je letos spomnil na nepozabno dirko leta 2024, takrat je sam bežal 81 kilometrov, letos le dva manj. Znova je napadel na odseku Monte Sainte Marie, kjer pa Paulu Seixasu ni zmanjkalo veliko, da bi ostal v njegovem zavetrju. »Pred napadom sem si mislil, da ta mladenič res izgleda nevarno in da bom moral iti na polno, če želim narediti razliko. Bil je blizu, odločil sem se, da grem do vrha čisto na polno, potem pa bo, kar bo,« je taktiko pojasnil Pogačar.

V cilju v Sieni je Seixas pritegnil skoraj več pozornosti kot svetovni prvak, 19-letni francoski mladenič je naslednji veliki up kolesarstva in pravi Pogačarjev naslednik. Ki pa na svojo priložnost ne bo čakal dolgo: »Navdušen sem bil nad Paulom, odpeljal je vrhunsko dirko. Dokazal je, da zna voziti kolo v zahtevnih razmerah, da se zna spopasti s pritiskom in da ima veliko, veliko 'mašino',« se Pogačar zaveda, da mu v prihodnjih dvobojih s čudežnim dečkom francoskega kolesarstva ne bo lahko.

Naslednji veliki cilj slovenskega šampiona je dirka Milano-Sanremo. Tam se bo namesto Seixasa Pogačarju zoperstavil glavni rival minulih let Mathieu van der Poel, ki je minuli konec tedna v Belgiji pokazal, da je zimske priprave že unovčil za odlično spomladansko formo.