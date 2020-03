»Pogijev« sotekmovalec premagal virus

Dubaj

- Kolumbijski kolesar, ki tako kot mlada slovenska asainvozi za ekipo UAE Team Emirates, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP že premagal novi koronavirus.Petindvajsetletni Gaviria je bil bil pozitiven na virus kmalu po koncu nastopanja na dirki po ZAE, potem ko je več kot šest ur imel visoko vročino. Kolumbijski sprinter drugih znakov bolezni ni kazal, se pa ni počutil dobro, zato je moral preventivno v bolnišnico v Abu Dabiju. Zaradi tega so morali v karanteno tudi njegovi sotekmovalci, med njimi tudi »Pogi.«»Zadnji opravljeni test je bil negativen in zdravniki so me zato odpustili iz bolnišnice,« je na instagramu zapisal Gaviria, ki v bolnišnici kljub okužbi ni imel resnejših zdravstvenih težav. Gaviria pravi, da si zdaj želi čim prej domov k družini, kar pa ne bo najlažje, saj je Kolumbija, ki ima 500 okuženih z novim virusom, umrlo pa je vsaj šest ljudi, do 13. aprila zaprla svoje meje in ukinila letalski promet.