Popolna italijanska sladica najboljšega vseh časov

Le redki so kolesarji, ki med zunanjimi opazovalci zbudijo toliko čustev kot Mark Cavendish. Zaradi svoje eksplozivne, srčne, občasno tudi kolerične narave ni bil univerzalno priljubljen, sotekmovalci in bolj podrobni opazovalci dogajanja v pelotonu pa so vedno znali ceniti žar, s katerim Cavendish še vedno odpelje vsako dirko.

V Rimu je bil na cesti le en kolesar, ki bi lahko deloma preusmeril pozornost s triumfa Primoža Rogliča. Z njim ima veliko skupnega, oba sta izjemno uspešna na kolesu, na poti do legendarnega statusa pa sta se soočila z neproporcionalnim številom padcev, smole in težav. Šprinter z otoka Man je med drugim prostim dnem na letošnjem Giru potrdil, da je letošnja sezona zadnja in da spremljamo njegovo slovo od corse rose. »Tako zelo sem si želel to zmago. Obožujem dirko po Italiji, tukaj sem leta 2008 dosegel prvo zmago na tritedenskih dirkah, vedno mi je Giro prinesel ogromno, zato mi toliko pomeni, da se poslavljam z zmago,« je bil v cilju na robu solz Cavendish.

Ne le film, o karieri bi lahko posneli serijo

V ciljnem prostoru mu je čestital ves peloton. To zmago si je Cav res trdo prislužil, šestkrat je bil v šprintih blizu, enkrat je celo na hrbtu prečkal ciljno črto, v Rimu pa je vendarle nadaljeval izjemen niz – na vseh sedmih dirkah po Italiji mu je uspelo osvojiti vsaj eno zmago. Svojo zgodbo na rožnati dirki je sklenil s 17 etapnimi zmagami. Medtem ko je v Rimu slavil enega lepših trenutkov v karieri, si je bilo kar težko priklicati v spomin, da je bil ob koncu leta 2020, po dveh sezonah boja z mononukleozo, tik pred prisilno upokojitvijo. Rešilno bilko mu je ponudil QuickStep, Cavendish pa je nato s filmskim povratkom spisal izjemno zadnje poglavje kariere.

V njem ima osrednje mesto dirka po Franciji leta 2021. Na štartu o Cavendishu ni govoril nihče, tri tedne pozneje je iz Pariza odjezdil s štirimi etapnimi zmagami za pasom in izenačenim rekordom po številu zmag na rumeni pentlji. Le on in Eddy Merckx sta dosegla številko 34, zelo težko jo bo še kdo za njima.

Še zadnjič je na Giru odprl šampanjec. FOTO: Reuters

Najboljši vseh časov

V šprintih je Cavendish zmagoval z osupljivo lahkoto, nekaj poetskega je bilo v tem, kako se je nizkorasli Britanec uspel prebiti skozi najmanjše vrzeli med tekmeci, njegovemu pospešku pa še danes v pelotonu ni para, kar je ne nazadnje dokazal v Rimu. Nobenega dvoma ni o tem, da je Cavendish najboljši šprinter svoje generacije in tega tisočletja, v očeh večine je postal najboljši vseh časov. Privrženci Maria Cippollinija bi najbrž imeli kaj pripomniti, a se niti »Super Mario« ne more kosati s 162 kariernimi zmagami Britanca. Dosegel je vse, kar šprinter lahko doseže – leta 2011 je postal svetovni prvak v Københavnu, slavil je na šprinterski klasiki Milano-Sanremo, prevladoval je na Touru in to velikokrat s slabšo ekipo od tekmecev.

Ob vseh uspehih je Cav ostal točno tak, kot je prišel. Očeta štirih otrok nekateri obožujejo, drugi ga raje držijo na varni distanci, a prav vsi ga spoštujejo. Do konca kariere bo »Manx Express« nastopil še na nekaj dirkah, zato uživajmo v vsaki. Takšnih, kot je Mark Cavendish, ne delajo več.