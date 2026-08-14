Nadarjeni Britanec trčil z avtomobilom, ki je zapeljal na traso in tragično umrl

Osmo etapo profesionalne kolesarske dirke po Portugalski je zaznamovala tragedija. Po hudi nesreči je umrl 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling, zelo obetavni član razvojne ekipe NSN, v kateri deluje precej Slovencev, in mlajši brat kolesarja moštva Netcompany Ineos Josha Tarlinga.

Kolesarski svet je vnovič zavit v črno. Novica je v javnost prišla že med televizijskim prenosom, zelo čustven je bil tudi Eurosportov komentator Jez Cox. Na družabnih omrežjih so se oglasili številni kolesarski zvezdniki, ki so vsi družini Tarling izrazili globoko sožalje. Portugalski novinarji medtem poročajo, da se bo dirka navkljub tragediji, ki je zatresla kolesarski svet, nadaljevala.

Prireditelji so dirko 23 kilometrov pred ciljem nevtralizirali zaradi »hude nesreče«, pozneje pa sporočili, da je Tarling zaradi posledic padca umrl. Do nesreče je prišlo, ko je mladi Britanec zaostal za glavnino. Španski mediji poročajo, da je razlog trk z avtomobilom, ki ni bil del dirke – voznik je zapeljal na traso in vozil v nasprotni smeri, nakar je čelno trčil z mladim kolesarjem, ki je na kraju podlegel poškodbam.

»Z globoko žalostjo sporočamo, da je britanski kolesar Finlay Tarling iz razvojne ekipe NSN umrl po hudi nesreči v osmi etapi dirke med Melgaçom in Fafejem,« so zapisali organizatorji. Izrekli so sožalje njegovi družini, moštvenim kolegom in prijateljem. Po tragičnem dogodku so se odločili, da bo etapa nevtralizirana.

Kolesarji NSN so zadnje kilometre prevozili skupaj, moštvo pa je nato potrdilo smrt svojega člana. »Zlomljenih src sporočamo, da je danes na Dirki po Portugalski umrl Finlay Tarling. Finley je bil zelo priljubljen član naše ekipe, predvsem pa je bil sin, brat in prijatelj mnogih. Zelo ga bomo pogrešali,« so zapisali pri NSN.

Sožalje so namenili tudi njegovima staršema Michaelu in Dawn ter starejšemu bratu Joshu Tarlingu, ki dirka za Netcompany Ineos in je dvakratni britanski prvak v kronometru ter zmagovalec etape na Giru. Finlay Tarling je veljal za enega izmed nadarjenih mladih britanskih kolesarjev na začetku profesionalne poti, nasmihala pa se mu je tudi pogodba pri članih.