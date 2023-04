Posebna priloga Giro 2023: skupaj z nami stiskajte pesti za Primoža Rogliča

Tour je resda vrhunec vsake kolesarske sezone, vendar letos za slovenske navijače ne bo nič manj zanimiv Giro, ki se bo 6. maja začel v italijanski pokrajini Abruci, in se 28. maja končal v Rimu. Na rožnati dirki bomo lahko prvič po letu 2019 spet stiskali pesti za Primoža Rogliča, ki se bo kajpak boril za končno zmago. Za 33-letnega Zasavca bo ta dirka svojevrstna vrnitev v svetovni vrh, potem ko je lani tako Tour kot Vuelto zaradi padcev končal predčasno.

Čeprav je bil na tleh, je Rogla zdaj tam, kjer mora biti, vrhunsko pripravljen in motiviran, da kot prvi Slovenec dobi največjo italijansko dirko. Izziv pa še zdaleč ni enostaven, predvsem ker se mu bo po robu postavil eden od ta čas najbolj vročih kolesarjev na svetu Remco Evenepoel. O njunem dvoboju smo se razpisali v posebni prilogi Dela in Slovenskih novic, ki bo izšla v četrtek, 4. maja. V njej pa boste na 48 straneh izvedeli še marsikaj drugega. Jan Tratnik nam je razkril, kako bo Rogliču pomagal do zmage, vrnili smo se v leto 2014, k zgodovinski zmagi Luke Mezgeca v Trstu, pa tudi v leto 1983 in prvem nastopu Vinka Polončiča na Giru.

Giro je za nas analiziral nekdanji selektor italijanske reprezentance Davide Cassani, našim bralcem, ki se bodo na traso Gira podali z avtodomom, svetuje Primož Čerin. Podrobneje boste spoznali tudi slovenski navijaški vrhunec letošnje dirke, 20. etapo in vzpon na Svete Višarje, ki bodo, kot je dejal Roglič, letos slovenska kolesarska Planica.