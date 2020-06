Posebna sezona prednost za mojstre improvizacije

Lani je na DP v Radovljici zmago slavil Domen Novak. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Slovensko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga bodo v nedeljo, 21. t. m., priredili s štartom v Cerkljah na Gorenjskem in ciljem na Ambrožu pod Krvavcem, bo letos po svetu odmevalo bolj kot kadarkoli prej. Ne le, ker bosta nastopila tudi številka ena z lestvice Svetovne kolesarske zveze (UCI)in eden od najbolj obetavnih kolesarjev na svetu, temveč, ker bo to po epidemiji prva dirka v Evropi, ki bo štela za točke UCI.Pred tem se bodo slovenski kolesarji pomerili še na 2. pokalu Tadeja Pogačarja. Petkova krožna preizkušnja v Komendi bo ogrevanje pred vrhuncem tedna, na katerem se bodo naši najboljši profesionalci v nedeljo ob 14. uri podali na sedem pretežno ravninskih krogov (po 19,7 km) po gorenjskih cestah, sledil bo ciljni vzpon na Ambrož pod Krvavcem, 1097 metrov visoko.Teden dni kasneje, 28. t. m., bo sledila še ena poslastica. Državno prvenstvo v vožnji na kronometer, ki bo tudi imelo gorski pridih, štart bo v Zgornjih Gorjah, cilj pri biatlonskem centru na Pokljuki. Po novem koledarju UCI ni bilo predvidenih dirk do 1. julija, za državna prvenstva po vsem svetu je predviden konec tedna od 20. do 23. avgusta, vendar pri svetovni krovni organizaciji niso nasprotovali pobudi Kolesarske zveze Slovenije. Ker zdravstveni položaj pri nas to dopušča, so potrdili oba datuma, vsi naslovi državnih prvakov bodo priznani.Slovensko prvenstvo pred drugimi po svetu in predvsem pred ponovnim zagonom svetovne serije pozdravlja tudi slovenski selektor. »Za DP je dobro, da si vsi naši najboljši želijo nastopiti na njem. Ta preizkušnja bo koristna za približevanje tistim dirkam, na katerih bodo imeli naši najboljši kolesarji najvišje cilje. Lažje bomo zbrali tudi vso konkurenco. Ko se bo avgusta nadaljevala svetovna serija, profesionalce čakajo trije izjemno naporni meseci, stežka bi jih vse zvabili še na DP,« je Hauptman, tudi športni direktor pri ekipi UAE, povedal o boju za majico slovenskega prvaka.Lani jo je osvojil(Bahrain McLaren), vendar letos ni dobil veliko priložnosti, da bi se na dirkah pokazal v njej. Nosil jo je na skupinskih treningih naših »legionarjev«, ki jih je pod Hauptmanovim vodstvom organizirala KZS. Udeležila se jih skoraj celotna slovenska zasedba iz svetovne serije: Primož Roglič (Jumbo Visma), Tadej Pogačar,(oba UAE),Domen Novak,(vsi Bahrain McLaren) in(Mitchelton Scott).»Tudi v mojih tekmovalnih časih smo slovenski profesionalci večkrat trenirali skupaj, vendar nikoli organizirano. Tokrat smo za odobritev prosili njihove klube in se dobili na dveh daljših, vzdržljivostnih treningih. Ni šlo za to, da bi šli na vso moč, temveč, da smo naredili skupino, da so se kolesarji povezali. Če v reprezentanci vladajo dobri odnosi, je to vredno več kot marsikaj drugega. Ko bodo na svetovnem prvenstvu prišli težki trenutki, bo to prišlo prav. Drugače je, če veš, komu pomagaš, za koga delaš. Kolikor bo to mogoče, bomo izvajali takšne treninge. V juliju gredo kolesarji na višinske priprave, nato se bodo začele dirke,« se ponovnih snidenj slovenskih reprezentantov (kolesarji v mlajših kategorijah redno skupaj vadijo tudi na velodromu v Češči vasi) želi Hauptman, ki tako kot drugi selektorji čaka na potrditev, da bodo SP izvedli po prvotnem načrtu, od 20. do 27. septembra v Švici.Če švicarska vlada ne bi dovolj sprostila ukrepov proti širjenju koronavirusa (odločitev naj bi bila znana 24. t. m.), naj bi SP novembra priredili na Bližnjem vzhodu. To bi zaradi drugačnega termina in trase dodobra spremenilo »igro«. »Smo profesionalni športniki, prilagodili se bomo na vsako situacijo, na SP bomo šli maksimalno pripravljeni, ne glede na to kdaj in kje bo. Zdaj se pripravljamo na Švico, če bo drugače, bomo šli po drugi poti. Ta sezona ni takšna kot vse druge, morda je to za nas prednost, ker smo Slovenci mojstri improvizacije,« si z morebitnimi spremembami koledarja ne beli preveč glave Hauptman.