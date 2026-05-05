  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Poškodba Govekarja, Slovenija po 26 letih brez kolesarja na Giru

Ekipa Bahrain Victorious je naznanila ekipo, ki se bo od petka dalje merila na kolesarski dirki po Italiji. Zaradi poškodbe na štartu ne bo Matevža Govekarja.
Matevž Govekar je bil letos v dobri formi, a žal ga je zaustavil padec pred nekaj dnevi. FOTO: TBV
Galerija
Matevž Govekar je bil letos v dobri formi, a žal ga je zaustavil padec pred nekaj dnevi. FOTO: TBV
Matic Rupnik
5. 5. 2026 | 08:46
5. 5. 2026 | 08:59
2:28
A+A-

Potem ko je zaradi poškodbe nastop že mesec dni nazaj odpovedal Luka Mezgec, je zdaj poškodba pred Dirko po Italiji ustavila še Matevža Govekarja. Član Bahrain Victoriousa jo je odnesel bolje od izkušenega Kranjčana, a žal je minuli četrtek na treningu nerodno padel, zato ga na Giru ne bo. 

image_alt
Pogačar pokoril Romandijo, na vrsti misija Tour 2026

Skupilo jo je njegovo koleno, zaradi katerega je čez konec tedna počival, po testiranju občutkov pa se je v ponedeljek zvečer odločil, da so bolečine prehude in da ga na rožnati pentlji ne bomo videli. »Po pregledu in treningu smo se odločili, da Matevž ne nastopi. Zdaj nadaljujemo s sanacijo poškodbe,« je povedal dr. Arseni Kuzmin, ki pri ekipi Bahrain Victorious bdi nad zdravjem kolesarjev. 

To se bo za Slovenijo zgodilo prvič po 26 letih. To se resda dogaja ravno v zlati eri slovenskega kolesarstva, a za obstaja razlaga – včasih so slovenski kolesarji veliko pogosteje nastopali za ekipe v naši bližini, v največ primerih je šlo za italijanska moštva, ki so seveda več upov polagala v svojo tritedensko preizkušnjo.

Posledično je bilo tako manj Slovencev na Dirki po Franciji in več na Giru, zdaj pa se ta krivulja nekoliko obrača. Naši fantje so torej tako dobri, da jih ekipe porabijo za največjo dirko na svetu, čeprav naši zvezdniki še vedno nastopijo tudi na italijanskih cestah. 

Vseeno je žalostno, da na tritedenski dirki, ki venomer pride v našo neposredno bližino, ne bomo videli nobenega Slovenca. Vseeno se bo v ekipi Bahrain Victorious meril Hrvat Fran Miholjević, ki je otrok novomeškega kluba, Govekarja pa bo zamenjal Avstralec Robert Stannard. Glavni kapetan moštva bo Kolumbijec Santiago Buitrago, ki mu bo pomagal tudi zimzeleni Damiano Caruso. V šprinterskih etapah bi do priložnosti zdaj lahko prišel Edoardo Zambanini, medtem ko bo v pobegih potrebno paziti na Belgijca Aleca Segaerta. 

 

 

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Romandiji

Pogačar pokoril Romandijo, na vrsti misija Tour 2026

Slovenski kolesarski šampion je gospodaril v Švici, osvojil je rumeno majico in dobil štiri od šestih preizkušenj.
Miha Hočevar 3. 5. 2026 | 17:32
Preberite več
Premium
Nedelo
Kolesarstvo

Rumeno majico bi zamenjala za zdravje mladih športnic

Nizozemska zvezdnica Demi Vollering ne izstopa le po rezultatih, temveč tudi izjavah, s katerimi skrbi za boljše razumevanje in promocijo ženskega športa.
Matic Rupnik 3. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Pogačar je zmagal na štirih etapah od petih

Pogačar je tik pred ciljem pospešil ter se otresel Lipowitza in Rogliča.
Miroslav Cvjetičanin 3. 5. 2026 | 09:44
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Promet

Primorska avtocesta ponovno odprta (VIDEO)

Avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta od jutra do popoldneva.
4. 5. 2026 | 07:08
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Mati čudežnega skakalnega dečka zagrozila s pravnimi ukrepi

Na Poljskem dvigujejo prah neizplačane nagrade za uspehe na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.
Miha Šimnovec 4. 5. 2026 | 13:37
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Energija

Francija gradi sama, Amerika ne zmore več: resnična slika jedrske renesanse

Uporaba elektrike se hitro povečuje, zlasti zaradi elektrifikacije vsega, pa tudi zaradi podatkovnih centrov, ki potrebujejo stabilno oskrbo.
Borut Tavčar 3. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
Vredno branja

Trg dela ne čaka. Prihaja prenova, ki bo krojila prihodnost kadrov (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 11:42
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Matevž GovekarGirodirka po Italiji

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Napadalca iz Leipziga so menda pred kratkim odpustili s psihiatrije

Morilski voznik je bil policiji znan že pred napadom, a ne zaradi podobnega kaznivega dejanja. Preiskovalci izključujejo politični ali verski motiv.
5. 5. 2026 | 10:25
Preberite več
Premium
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

Ob bienalu tudi faraonska drža Jakova Brdarja

Brdar v Benetkah: 'Ona' in 'On' bosta pol leta vzbujala pozornost na razstavi Sotočja v Marinaressa Gardens, blizu Vrtov in bienala.
5. 5. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Zaposlovanje v državni upravi

Center za kadre samo za računalniško opremo namenil skoraj pol milijona evrov

Na ministrstvu za javno upravo ne vedo, koliko je že zaposlenih po novem sistemu. Do konca maja bo v novi enoti delalo že 23 ljudi.
Staš Ivanc 5. 5. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Zelenski Rusijo obtožil cinizma: Prekinili bi ogenj za propagandno slovesnost

Rusko obrambno ministrstvo je premirje ob 9. maju napovedalo za petek in soboto.
5. 5. 2026 | 09:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Hormuška ožina

Trump grozi iranski vojski, da jo bo izbrisal z obličja zemlje

Napetosti v Hormuški ožini se stopnjujejo, ameriški predsednik pa noče povedati, ali prekinitev ognja med ZDA in Iranom še vedno velja. Zagorelo tudi v ZAE.
5. 5. 2026 | 09:32
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Zaposlovanje v državni upravi

Center za kadre samo za računalniško opremo namenil skoraj pol milijona evrov

Na ministrstvu za javno upravo ne vedo, koliko je že zaposlenih po novem sistemu. Do konca maja bo v novi enoti delalo že 23 ljudi.
Staš Ivanc 5. 5. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Zelenski Rusijo obtožil cinizma: Prekinili bi ogenj za propagandno slovesnost

Rusko obrambno ministrstvo je premirje ob 9. maju napovedalo za petek in soboto.
5. 5. 2026 | 09:57
Preberite več
Novice  |  Svet
Hormuška ožina

Trump grozi iranski vojski, da jo bo izbrisal z obličja zemlje

Napetosti v Hormuški ožini se stopnjujejo, ameriški predsednik pa noče povedati, ali prekinitev ognja med ZDA in Iranom še vedno velja. Zagorelo tudi v ZAE.
5. 5. 2026 | 09:32
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Od prijave škode do izplačila v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo