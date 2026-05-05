Poškodba Govekarja, Slovenija po 26 letih brez kolesarja na Giru

Potem ko je zaradi poškodbe nastop že mesec dni nazaj odpovedal Luka Mezgec, je zdaj poškodba pred Dirko po Italiji ustavila še Matevža Govekarja. Član Bahrain Victoriousa jo je odnesel bolje od izkušenega Kranjčana, a žal je minuli četrtek na treningu nerodno padel, zato ga na Giru ne bo.

Skupilo jo je njegovo koleno, zaradi katerega je čez konec tedna počival, po testiranju občutkov pa se je v ponedeljek zvečer odločil, da so bolečine prehude in da ga na rožnati pentlji ne bomo videli. »Po pregledu in treningu smo se odločili, da Matevž ne nastopi. Zdaj nadaljujemo s sanacijo poškodbe,« je povedal dr. Arseni Kuzmin, ki pri ekipi Bahrain Victorious bdi nad zdravjem kolesarjev.

To se bo za Slovenijo zgodilo prvič po 26 letih. To se resda dogaja ravno v zlati eri slovenskega kolesarstva, a za obstaja razlaga – včasih so slovenski kolesarji veliko pogosteje nastopali za ekipe v naši bližini, v največ primerih je šlo za italijanska moštva, ki so seveda več upov polagala v svojo tritedensko preizkušnjo.

Posledično je bilo tako manj Slovencev na Dirki po Franciji in več na Giru, zdaj pa se ta krivulja nekoliko obrača. Naši fantje so torej tako dobri, da jih ekipe porabijo za največjo dirko na svetu, čeprav naši zvezdniki še vedno nastopijo tudi na italijanskih cestah.

Vseeno je žalostno, da na tritedenski dirki, ki venomer pride v našo neposredno bližino, ne bomo videli nobenega Slovenca. Vseeno se bo v ekipi Bahrain Victorious meril Hrvat Fran Miholjević, ki je otrok novomeškega kluba, Govekarja pa bo zamenjal Avstralec Robert Stannard. Glavni kapetan moštva bo Kolumbijec Santiago Buitrago, ki mu bo pomagal tudi zimzeleni Damiano Caruso. V šprinterskih etapah bi do priložnosti zdaj lahko prišel Edoardo Zambanini, medtem ko bo v pobegih potrebno paziti na Belgijca Aleca Segaerta.