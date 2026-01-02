Poškodba Wouta van Aerta na sneženem spektaklu v ciklokrosu (VIDEO)

Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert, sicer član Visme-Lease a Bike, je na tekmi svetovnega pokala v ciklokrosu, ki ga je gostil Mol, neugodno padel in se poškodoval. Razlog za padec je bila spolzka snežna podlaga, v kateri se je sicer najbolje znašel v tej sezoni še neporaženi svetovni prvak Mathieu van der Poel.

Van Aert je bil večino dirke na drugem mestu, zaostanek za van der Poelom se je v prvih dvajsetih minutah uro dolge preizkušnje konstantno povečeval. A sledil je redek padec svetovnega prvaka, ki je tako izgubil nekaj časa, zato ga je belgijski rival ujel.

Obetali smo si veliko bitko glavnih ciklokrosističnih zvezdnikov zadnjega desetleja. Van der Poel je bil močnejši, a je ob padcu izgubil nekaj moči in ritma, zato sta se vodilna vseskozi menjavala na čelu. A zatem se je na tleh znašel tudi Wout van Aert, ki je grdo padel na enem izmed redkih asfaltiranih delov kroga. Ker se je sneg že konkretno prijel ceste je izgubil nazdor nad kolesom. Ob zdrsu obeh koles se je želel opreti na notranjo nogo, a si je ob tem zvil gleženj.

Nekaj časa je sicer še poskušal nadaljevati, bolečine pa so bile prehude in žal je moral odstopiti. »Wout čuti bolečine v gležnju. Pred nadaljnjimi zaključki bomo počakali na rezultate pregledov. Škoda, da se je dirka tako končala, saj je bil zelo močan,« je za klubsko spletno stran povedal športni direktor Visme-Lease a Bike Jan Boven.

Težave so imeli tudi ostali, evropski prvak in naposled drugi domačin Toon Aerts je bil na tleh ob prečkanju zasneženih peščenih sipin. Dvakrat je padel tudi tretji Felipe Orts iz Španije.

Ob morebitni hujši poškodbi gležnja bi lahko moral van Aert izpustiti celo svetovno prvenstvo v ciklokrosu, ki bo letos na sporedu na prvi februarski dan v Hulstu na Nizozemskem. Cestno sezono naj bi po poročanju domačih medijev odprl šele začetek marca na makadamskih cestah v Toskani, do takrat pa bo skoraj zagotovo poškodba že sanirana.