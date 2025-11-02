Poskušal tudi Roglič, zmaga pa v noge Milana

V Singapurju se je 40 povabljenih kolesarjev merilo na tradicionalnem kriteriju Tour de France. Tudi tokrat so imeli na deževni dirki glavno besedo šprinterji, v zaključnem obračunu – kolesarji so morali prevoziti 25 krogov po 2,4 kilometra – je imel največ moči Italijan Jonathan Milan.

Milan, letos dobitnik zelene majice najboljšega po točkah na Touru, je zabeležil deveto zmago v sezoni. Drugo mesto je zasedel Eritrejec Biniam Girmay, tretje in četrto pa Belgijca Jasper Philipsen ter Jordi Meeus.

Poskušala tudi Roglič in Novak

Nastopila sta tudi dva Slovenca, ki pa sta končala v ozadju. Primož Roglič je bil 35., zaostal je 30 sekund, Domen Novak, moštveni kolega Tadeja Pogačarja, ki je pred dvema letoma v Singapurju zasedel tretje mesto, pa 39. mesto, njegov zaostanek je znašal tri minute in dve sekundi.

Sta pa bila Slovenca na dirki, ki je revialnega pomena in ne spada v koledar Mednarodne kolesarske zveze, zelo aktivna. Novak je bil prvi, ki je poskušal s pobegom, tudi Roglič je bil v ubežni skupini, ki pa ni zdržala do konca. Za najaktivnejšega kolesarja so sicer razglasili Irca Bena Healyja, ki je bežal v skupini, v kateri sta med drugimi bila tudi Roglič in Avstralec Ben O'Connor.