Poskušal tudi Roglič, zmaga pa v noge Milana

Neomejen dostop | že od 14,99€
V Singapurju se je 40 povabljenih kolesarjev merilo na tradicionalnem kriteriju Tour de France. Tudi tokrat so imeli na deževni dirki glavno besedo šprinterji, v zaključnem obračunu – kolesarji so morali prevoziti 25 krogov po 2,4 kilometra – je imel največ moči Italijan Jonathan Milan.
Milan, letos dobitnik zelene majice najboljšega po točkah na Touru, je zabeležil deveto zmago v sezoni. Drugo mesto je zasedel Eritrejec Biniam Girmay, tretje in četrto pa Belgijca Jasper Philipsen ter Jordi Meeus.
Nastopila sta tudi dva Slovenca, ki pa sta končala v ozadju. Primož Roglič je bil 35., zaostal je 30 sekund, Domen Novak, moštveni kolega Tadeja Pogačarja, ki je pred dvema letoma v Singapurju zasedel tretje mesto, pa 39. mesto, njegov zaostanek je znašal tri minute in dve sekundi.
Sta pa bila Slovenca na dirki, ki je revialnega pomena in ne spada v koledar Mednarodne kolesarske zveze, zelo aktivna. Novak je bil prvi, ki je poskušal s pobegom, tudi Roglič je bil v ubežni skupini, ki pa ni zdržala do konca. Za najaktivnejšega kolesarja so sicer razglasili Irca Bena Healyja, ki je bežal v skupini, v kateri sta med drugimi bila tudi Roglič in Avstralec Ben O'Connor.
Komentarji