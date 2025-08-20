Poslavlja se eden največjih gorskih kolesarjev vseh časov

Najboljši gorski kolesar vseh časov v disciplini olimpijski kros Nino Schurter je pred dnevi naznanil, da se po domači dirki svetovnega pokala v Lenzerheideju poslavlja od največjih tekmovanj.

Legendarni Švicar je tekom svoje športne poti kar 36-krat slavil v svetovnem pokalu, osvojil pa je tudi deset naslovov svetovnega prvaka. Na olimpijskih igrah je bil v Riu leta 2016 zlat, ima pa še po eno srebrno in bronasto kolajno. Kar devetkrat je osvojil skupni seštevek svetovnega pokala, pri 32 letih pa uradno še ne končuje svoje športne poti, a na tekmah najvišjega ranga gorskega kolesarstva ga ne bomo več videli.

Nino Schurter je celotno kariero vozil na kolesih proizvajalca Scott. FOTO: Matthew Childs/Reuters

»Ko sem prvič tekmoval na svetovnem prvenstvu, leta 2003 v Luganu, sem bil še otrok, ki je lovil svoje sanje, že takrat sem odšel domov z medaljo. Takrat še nisem vedel, da me bodo sanje popeljale skozi nešteto nepozabnih trenutkov in mi omogočile, da osvojim več kot polovico prvenstev,« je povedal na družabnem omrežju Instagram. Tudi po upokojitvi ostaja ambasador ekipe Scott-Sram, za katero vozi vse od leta 2007.

V sezoni 2013 je naslovu svetovnega prvaka dodal naziv najboljšega v svetovnem pokalu. Takrat je pri dekletih v svetovnem pokalu slavila Slovenka Tanja Žakelj, ki se tako kot Schurter počasi poslavlja od tekmovalnega kolesarstva.