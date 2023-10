Poslavlja se popzvezdnik med kolesarji

V nadaljevanju preberite:

Kolesarski tradicionalisti cenijo (in cenimo) »klasične« dvoboje na mitskih vzponih Italije, Francije ali Španije, zrnasti posnetki junakov minulih desetletij so danes material za nostalgične pogovore, a le od spominov se nikjer, niti v kolesarstvu, ne da živeti. Marsikomu je šel zaradi svoje ekscentričnosti v nos, a z vidika nevtralnega opazovalca ni dvoma – Peter Sagan je najboljše, kar se je kolesarstvu lahko zgodilo.

V dobi robotskih zmagovalcev, ki so na cesti jemali dih s svojimi predstavami, o kakšni karizmi pa pri njih ni bilo ne duha ne sluha (Chris Froome ...), je bil Peter Sagan pravi pobalin, ko je leta 2010 iz gorskega kolesarstva prišel v ekipo Liquigasa. Slovak kolo obvlada do potankosti, prav tako kot koketiranje s kamero, in ko je na posnetku iz enega od pripravljalnih taborov ekipe Liquigas kolo »parkiral« kar na streho avtomobila, je bil to najbolj gledan kolesarski posnetek na youtubu tistega leta. Danes bolj kot zmage na Elizejskih poljanah občinstvo ceni iskrenost in avtentičnost, in obojega je imel Sagan v izobilju.