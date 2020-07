Potrjeno: Froome zapušča Ineos

London

V senci moštvenih kolegov

Chris Froome se bo presellil v novo ekipo iz Izraela. FOTO: Giuseppe Cacace

- Sodelovanje med štirikratnim zmagovalcem dirke po Francijein britansko profesionalno ekipo Team Ineos, nekdanjo ekipo Sky, se bo konec letošnje sezone dokončno končalo. Kot je danes potrdil prvi mož ekipe, so se sporazumno odločili, da ne bodo obnovili pogodbe s Froomom.»Chrisova trenutna pogodba se izteče decembra in zdaj smo sprejeli odločitev, da je ne bomo podaljšali,« je dejal šef ekipe Ineos. Kot je poročal BBC, se bo Froome s sezono 2021 pridružil kolesarski akademiji s sedežem v Izraelu, Israel Start-Up Nation, oziroma njeni novopečeni ekipi World Toura, v kateri bo 35-letni veteran prevzel vlogo kapetana.Po desetih letih in štirih naslovih na Tour de France se končuje pravljica, ki jo je Froome stkal z ekipo Sky oziroma Ineos. Froome bo sicer letos še tekmoval v dresu Ineosa, na turneji, ki se bo predvidoma začela 29. avgusta s prestavljeno dirko po Franciji.Eden glavnih razlogov za odhod Frooma je bilo njegovo nezadovoljstvo, povezano s položajem v ekipi, saj ni imel več zagotovljenega primata. Zadnji dve dirki po Franciji sta osvojila njegova moštvena kolega Valižan(leta 2018) in Kolumbijec(2019).Froome je od leta 2010 član ekipe Sky, ki se je lani zaradi novega pokrovitelja preimenovala v Ineos. V tem desetletju je štirikrat osvojil francosko pentljo (2013, 2015, 2016, 2017), enkrat Giro d'Italia (2018) ter dvakrat špansko Vuelto (2011, 2017). Froomu zdajšnja triletna pogodba poteče decembra.Froome se je junija lani huje poškodoval, ko je na treningu z veliko hitrostjo priletel v zid in si zlomil desno stegnenico, komolec in nekaj reber. Za njim je uspešna rehabilitacija, zato se še ne namerava tako kmalu upokojiti.