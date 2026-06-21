Pozor, vozniki: Danes bodo zaradi kolesarske dirke veljale obsežne zapore cest

Zaradi izvedbe kolesarske dirke bodo v nedeljo, 21. junija, med 10.50 in 15.30 veljale obsežne zapore cest. Prosimo vse voznike in lokalne prebivalce, da vnaprej načrtujejo svojo pot in dosledno upoštevajo navodila redarjev ter policije.
Zapore se bodo zaporedno pomikale po naslednji relaciji:
Litija–Vače–Zagorje ob Savi–Litija–Šmartno pri Litiji–Bogenšperk–Stična–Ivančna Gorica–Gorenja vas–Bič–Pluska–Dobrnič–Trebnje–Mirna–Mokronog–Trebelno–Poljane pri Mirni Peči–Karteljevo–Novo mesto–Trška Gora–Novo mesto.
Podrobna časovnica zapor po odsekih
- 10.50–11.20: Litija–Vače–Kandrše
- 11.15–11.50: Kandrše–Izlake–Zagorje ob Savi
- 11.35–12.15: Zagorje ob Savi–Litija
- 11.55–12.40: Litija–Bogenšperk–Zaboršt pri Šentvidu
- 12.20–13.00: Zaboršt pri Šentvidu–Stična–Ivančna Gorica
- 12.30–13.20: Ivančna Gorica–Gorenja vas–Dob pri Šentvidu–Bič
- 12.55–13.50: Bič–Pluska–Dobrnič–Trebnje
- 13.20–14.05: Trebnje–Mirna–Šentrupert
- 13.35–14.40: Šentrupert–Mokronog–Trebelno–Poljane pri Mirni Peči
- 13.35–14.40: Poljane pri Mirni Peči–Karteljevo–Novo mesto
- 14.25–15.30: Novo mesto–Trška Gora–Novo mesto
Zapore cest zaradi današnje etape dirke po Sloveniji. FOTO: Info Pot
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