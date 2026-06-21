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Kolesarstvo

Pozor, vozniki: Danes bodo zaradi kolesarske dirke veljale obsežne zapore cest

Preverite natančne ure in lokacije zapor med Litijo in Novim mestom ter pravočasno načrtujte svojo pot.
Dirka po Sloveniji se danes konča v Novem mestu. FOTO: Luka Vovk 
Galerija
Dirka po Sloveniji se danes konča v Novem mestu. FOTO: Luka Vovk 
Miroslav Cvjetičanin
21. 6. 2026 | 05:00
2:22
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Zaradi izvedbe kolesarske dirke bodo v nedeljo, 21. junija, med 10.50 in 15.30 veljale obsežne zapore cest. Prosimo vse voznike in lokalne prebivalce, da vnaprej načrtujejo svojo pot in dosledno upoštevajo navodila redarjev ter policije.

Zapore se bodo zaporedno pomikale po naslednji relaciji:

Litija–Vače–Zagorje ob Savi–Litija–Šmartno pri Litiji–Bogenšperk–Stična–Ivančna Gorica–Gorenja vas–Bič–Pluska–Dobrnič–Trebnje–Mirna–Mokronog–Trebelno–Poljane pri Mirni Peči–Karteljevo–Novo mesto–Trška Gora–Novo mesto.

Podrobna časovnica zapor po odsekih

  • 10.50–11.20: Litija–Vače–Kandrše
  • 11.15–11.50: Kandrše–Izlake–Zagorje ob Savi
  • 11.35–12.15: Zagorje ob Savi–Litija
  • 11.55–12.40: Litija–Bogenšperk–Zaboršt pri Šentvidu
  • 12.20–13.00: Zaboršt pri Šentvidu–Stična–Ivančna Gorica
  • 12.30–13.20: Ivančna Gorica–Gorenja vas–Dob pri Šentvidu–Bič
  • 12.55–13.50: Bič–Pluska–Dobrnič–Trebnje
  • 13.20–14.05: Trebnje–Mirna–Šentrupert
  • 13.35–14.40: Šentrupert–Mokronog–Trebelno–Poljane pri Mirni Peči
  • 13.35–14.40: Poljane pri Mirni Peči–Karteljevo–Novo mesto
  • 14.25–15.30: Novo mesto–Trška Gora–Novo mesto

Zapore cest zaradi današnje etape dirke po Sloveniji. FOTO: Info Pot 
Zapore cest zaradi današnje etape dirke po Sloveniji. FOTO: Info Pot 

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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