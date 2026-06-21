Pozor, vozniki: Danes bodo zaradi kolesarske dirke veljale obsežne zapore cest

Zaradi izvedbe kolesarske dirke bodo v nedeljo, 21. junija, med 10.50 in 15.30 veljale obsežne zapore cest. Prosimo vse voznike in lokalne prebivalce, da vnaprej načrtujejo svojo pot in dosledno upoštevajo navodila redarjev ter policije.



Zapore se bodo zaporedno pomikale po naslednji relaciji:

Litija–Vače–Zagorje ob Savi–Litija–Šmartno pri Litiji–Bogenšperk–Stična–Ivančna Gorica–Gorenja vas–Bič–Pluska–Dobrnič–Trebnje–Mirna–Mokronog–Trebelno–Poljane pri Mirni Peči–Karteljevo–Novo mesto–Trška Gora–Novo mesto.

Podrobna časovnica zapor po odsekih

10.50–11.20: Litija–Vače–Kandrše

11.15–11.50: Kandrše–Izlake–Zagorje ob Savi

11.35–12.15: Zagorje ob Savi–Litija

11.55–12.40: Litija–Bogenšperk–Zaboršt pri Šentvidu

12.20–13.00: Zaboršt pri Šentvidu–Stična–Ivančna Gorica

12.30–13.20: Ivančna Gorica–Gorenja vas–Dob pri Šentvidu–Bič

12.55–13.50: Bič–Pluska–Dobrnič–Trebnje

13.20–14.05: Trebnje–Mirna–Šentrupert

13.35–14.40: Šentrupert–Mokronog–Trebelno–Poljane pri Mirni Peči

13.35–14.40: Poljane pri Mirni Peči–Karteljevo–Novo mesto

14.25–15.30: Novo mesto–Trška Gora–Novo mesto