Pravi Roglič je nazaj, danes bi lahko udaril po mizi

Dirka po Baskiji je z razgibanimi etapami, strmimi vzponi in eksplozivnimi zaključki kot nalašč za Primoža Rogliča. Ni presenečenje, torej, da je dvakrat v Baskiji že zmagal v skupnem seštevku, uvodni kronometer in četrto mesto pa sta pokazala, da se po kasnejšem začetku sezone Roglič počasi vrača v pravo formo.

Danes ga v Baskiji čaka etapa do Lekunberrija z dobrimi 3000 višinskimi metri, težkim vzponom na San Miguel de Aralar (skoraj 10 km, 7,5 % naklon), spustom in nato še ciljno 'špičko', kjer bi Roglič lahko pokazal svojo eksplozivnost, če je je še kaj ostalo v nogah.

S predstavo na kronometru je nekoliko presenetil in pokazal vodstvu Red Bull Bore Hansgrohe, da si ob Florianu Lipowitzu ne zasluži le vloge pomočnika, temveč da bo v naslednjih dneh sokapetan rdečih bikov, če bo z dobrimi vožnjami nadaljeval tudi na vzponih.

Profil 2. etape. Foto Procyclingstats

Težava Rogliča se skriva v odlični formi francoskega čudežnega dečka Paula Seixasa, ki je z zmago na kronometru slavil prvo etapno zmago v svetovni seriji. »Nisem verjel, da je razlika lahko tako velika,« je Seixas, zdaj prvi favorit za skupno zmago, priznal, da niti sam ni tako močno verjel v svoje noge.

V Baskiji so po današnjem dnevu na sporedu še štiri etape, nobena pa ne bo enostavna.