Praznična etapa sodi med najzahtevnejše na letošnjem Touru

Na francoski državni praznik bo Tour de France znova obiskal gorato osrčje Centralnega masiva. Na 10. etapi je skoraj 3900 višinskih metrov, zahtevni vzponi so prizorišče enega najbolj nepozabnih dvobojev med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom.

Po ravninski deveti etapi se danes, 14. julija, na dan Bastilje, karavana Toura vrača v gore. Deseta etapa od Aurillaca do Le Liorana bo dolga 166,6 kilometra. Večina zahtevnih vzponov je zgoščena v drugi polovici trase, zato lahko navijači pričakujejo eksploziven boj za skupni seštevek.

To je tudi etapa, ki obuja spomine na Tour 2024, ko je Jonas Vingegaard po izjemnem dvoboju v ciljnem sprintu ugnal Tadeja Pogačarja in slavil eno svojih najodmevnejših etapnih zmag.

Prvih 65 kilometrov bo še mirnih

Začetek etape bo razmeroma nezahteven. Približno prvih 65 kilometrov se cesta nežno vzpenja in spušča, nato pa se začne pravi preizkus za najboljše hribolazce.

Prvi vzpon dneva bo Côte de Pailherols (3,3 km, 6,5 %), ki pa predstavlja le uvod v precej zahtevnejše nadaljevanje.

Po približno 100 kilometrih dirke sledijo še uradni kategorizirani vzponi:

Col de la Griffoul (5,9 km, 6,7 %),

Col de Prat de Bouc (3,2 km, 5,8 %),

Côte de Murat (6,6 km, 4,4 %).

Čeprav so ti klanci dovolj zahtevni, bodo predvsem priprava na odločilni del etape.

Odločitev bo padla na zadnjih vzponih

Pravi ognjemet se bo začel na znamenitem vzponu Puy Mary (Pas de Peyrol), ki meri 7,8 kilometra s povprečnim naklonom šestih odstotkov. Posebej zahteven je zaključek, saj zadnja 2,2 kilometra dosegata povprečni naklon 8,8 odstotka.

Po osemkilometrskem spustu sledi eden najtežjih vzponov dneva, Col de Pertus, dolg 4,4 kilometra s povprečnim naklonom 8,5 odstotka. Vrh bo oddaljen le še 14,6 kilometra od cilja.

Po novem spustu v Saint-Jacques-des-Blats se cesta znova postavi pokonci. Za razvrstitev najboljših hribolazcev bo štel še zadnji vzpon Col de Font de Cère, kjer zadnjih 3,3 kilometra v povprečju znaša 5,8 odstotka.

Od vrha do cilja v Le Lioranu bo ostalo le še 2,5 kilometra. Zaključek bo nekoliko manj zahteven, nato pa se bo cesta v zadnjih nekaj sto metrih znova postavila pokonci s približno šestodstotnim naklonom.

Profil trase 10. etape 113. Toura. Foto Infografika Delo

Spomini na epski obračun Pogačarja in Vingegaarda

Le Lioran je bil leta 2024 prizorišče enega najbolj spektakularnih dvobojev zadnjih sezon Toura. Tadej Pogačar je napadel na vzponu Pas de Peyrol in si hitro privozil prednost, vendar Jonas Vingegaard ni popustil. Danec je vztrajno lovil slovenskega šampiona, ga ujel tik pod vrhom Col de Pertusa, nato pa ga po dramatičnem sprintu premagal za las.

Tudi letošnja etapa vodi po zadnjih približno 40 kilometrih enaki trasi kot pred dvema letoma, zato številni pričakujejo nov obračun največjih favoritov za rumeno majico.

Etapa po meri najboljših hribolazcev

Deseta etapa velja za eno ključnih v prvem delu letošnjega Toura. Zaradi številnih zahtevnih vzponov, kratkih spustov in skoraj štirih tisoč višinskih metrov bo pisana na kožo najboljšim klančarjem in kandidatom za skupno zmago.

Če bodo favoriti napadli že na Puy Maryju ali Col de Pertusu, lahko gledalci pričakujejo nov spektakularen obračun med Pogačarjem, Vingegaardom in preostalimi kandidati za najvišja mesta v skupnem seštevku.

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri