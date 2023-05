Praznik na Svetih Višarjah bi lahko ponovili na Vršiču

V nadaljevanju preberite:

Svete Višarje so več stoletij romarsko svetišče za narode, katerih življenjski prostor se stika v Kanalski dolini in govorijo italijansko, furlansko, nemško ter slovensko. V soboto so za Slovence postale še kolesarski sveti kraj. Vzdušje je bilo evforično, enotno, planiško, vendar tudi enkratno. Drama s srečnim koncem, ki jo je na poti do zmagoslavja na Giru d'Italia pripravil Primož Roglič, je neponovljiva in nepozabna.